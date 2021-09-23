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23.09
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В Дудинке обиженный клиент разбил сковородкой банковский терминал

11:16:469/23/2021Фото: Скриншот
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Ущерб составил 124 тысячи рублей. Мужчина положил деньги на карту через банкомат, а они так и не пришли, что вывело его из себя.

Мужчина разбил терминал сковородой

В Красноярском крае в полицию поступило сообщение из банка о повреждении терминала. Неизвестные разбили аппарат для приема денег, сумма ущерба составила 124 тысячи рублей.

После просмотра видеозаписи наблюдения подозрение полицейских пало на жителя Дудинки, который накануне приходил положить деньги на счет.

Мужчина 1982 года рождения вместе с женой подошли к терминалу и положили деньги на карту, но они так и не поступили на счет, после чего он вернулся домой, взял сковороду и разбил банкомат, об этом сообщили на сайте главка МВД РФ по Красноярскому краю.

Личность злоумышленника установлена сотрудниками правоохранительных органов. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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