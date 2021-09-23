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При крушении Ан-26 под Хабаровском никто не выжил: Погибли специалисты из разных регионов РФ

12:27:379/23/2021Фото: Телеграм-канал губернатора Михаила Дегтярева
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Обломки упавшего самолета найден в районе горы Хребтовой высотой около 1000 метров. Спасателям понадобилось более 5 часов на преодоление пешком пути по труднопроходимой таежной местности в высокогорье.

В результате крушения Ан-26 под Хабаровском никто не выжил

Все находившиеся на борту самолета Ан-26,потерпевшем крушение 22 сентября в тайге под Хабаровском, погибли. Об этом сообщили в четверг в МЧС.

"К сожалению, в результате катастрофы выживших нет", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Авиакатастрофа унесло жизни 6 человек из разных регионов России, сообщается в телеграм-канале губернатора Хабаровского края.

"На борту Ан-26, прибывшего в Хабаровск из Читы, находились шесть специалистов. Хабаровчан среди них нет, это жители разных городов России", - написал глава региона Михаил Дегтярев.

Он отметил, что "уже приняли решение о том, чтобы помочь родным погибших". По его словам, каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства края по 1 миллиону рублей.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", обломки упавшего самолета найден в районе горы Хребтовой высотой около 1000 метров. Спасателям понадобилось более 5 часов на преодоление пешком пути по труднопроходимой таежной местности в высокогорье.

"Сводная группа МЧС России, краевых спасателей, СК России и других надзорных органов работает на месте крушения самолета", - сообщили в чрезвычайном ведомстве.

22 сентября самолет Ан-26 проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. Примерно в 38 км от Хабаровска он исчез с радаров. Причины крушения выясняют эксперты. Возбуждено уголовное дело.

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