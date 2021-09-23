При крушении Ан-26 под Хабаровском никто не выжил: Погибли специалисты из разных регионов РФ

Все находившиеся на борту самолета Ан-26,потерпевшем крушение 22 сентября в тайге под Хабаровском, погибли. Об этом сообщили в четверг в МЧС.
"К сожалению, в результате катастрофы выживших нет", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Авиакатастрофа унесло жизни 6 человек из разных регионов России, сообщается в телеграм-канале губернатора Хабаровского края.
"На борту Ан-26, прибывшего в Хабаровск из Читы, находились шесть специалистов. Хабаровчан среди них нет, это жители разных городов России", - написал глава региона Михаил Дегтярев.
Он отметил, что "уже приняли решение о том, чтобы помочь родным погибших". По его словам, каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства края по 1 миллиону рублей.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", обломки упавшего самолета найден в районе горы Хребтовой высотой около 1000 метров. Спасателям понадобилось более 5 часов на преодоление пешком пути по труднопроходимой таежной местности в высокогорье.
"Сводная группа МЧС России, краевых спасателей, СК России и других надзорных органов работает на месте крушения самолета", - сообщили в чрезвычайном ведомстве.
22 сентября самолет Ан-26 проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов на территории Хабаровского края. Примерно в 38 км от Хабаровска он исчез с радаров. Причины крушения выясняют эксперты. Возбуждено уголовное дело.