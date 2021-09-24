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Воздвижение Креста Господня 2021: История и традиции великого Двунадесятого праздника церкви

6:00:099/24/2021Фото: pixabay.com
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27 сентября у верующего обязательно должен быть надет крестик – символизирующий победу добра над злом.

Чтобы усмирить толпу, митрополиту пришлось поднять крест на гору, в честь этого воздвижения и называется праздник

В начале четвертого века святая Елена, мать римского императора Константина, отправилась в Иерусалим в поисках святых мест жизни Христа. Она разрушила храм Афродиты второго века, который, по преданию, был построен над гробницей Спасителя, а ее сын построил на этом месте базилику Гроба Господня. Во время раскопок рабочие обнаружили три креста. Чтобы узнать, тот на котором умер Иисус, его приложили к умирающей женщине.

Тогда вокруг собралось много людей и каждый захотел притронуться к святыне. Для того, чтобы усмирить толпу, митрополиту пришлось поднять крест на гору, в честь этого воздвижения и называется праздник.

В народном календаре праздник Воздвижения Креста Господня выпадал на последнюю встречу осени. В огороде заканчивалась уборка, а также с этого дня начинался "праздник капусты". Поскольку накануне кочаны убирали с огорода, а потом еще недели две заготавливали овощи на зиму, устраивая капустные праздники с разными шутками и байками.

27 сентября у верующего обязательно должен быть надет крестик – символизирующий победу добра над злом.

Воздвижение – один из двенадцати самых важных праздников в православии. В храме в честь этого проходит Всенощное бдение и Божественная Литургия. Верующие благодарят Бога за спасение, прося о здоровье для себя и родных.

На Воздвижение соблюдают строгий пост – запрещено есть мясо, рыбу, молоко, яйца и блюда из них, даже если праздник приходится на воскресенье.

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