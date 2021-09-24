Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что можно и нельзя делать верующим в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября и почему женщинам нельзя работать

9:00:579/24/2021Фото: pixabay.com
0

По старинной традиции, женщины, начинают этот день с плача – вспоминая то, как София, которая оплакивала своих детей.

В храмах этот день отмечают особым образом

30 сентября отмечается христианский праздник день памяти Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Этот праздник несет в себе необычную историю, а также запреты и традиции, которые успел вобрать в себя праздник.

История праздника началась в Италии. Во время правления нечестивого римского императора Адриана в Риме жила вдова итальянского происхождения по имени София, чье имя означает мудрость. Она успела родить от своего покойного супруга трех дочерей и назвать их главными добродетелями Верой, Надеждой и Любовью. Девочки росли очень умные и добрые, а также искренне верили в Бога.

По Риму разнеслась весть о мудрости и красоте трех сестер. Когда их привели к Антиоху, он узнал, что они христиане, поскольку девочки не скрывали своей веры во Христа. Надеясь на Бога, они не сомневались и не колебались в своей любви к Нему. Они прославляли Христа, проявляя презрение к идолам, ненавистным Богу.

В храмах этот день отмечают особым образом. Прежде всего, вспоминают историю, читают молитву и ставят свечи. Особенно чтят святых женщины. В народе очень много традиций, связанных с женщинами и этим днем памяти. Также большинство женщин с этими именами отмечают свой день ангела.

Кроме того, по старинной традиции, женщины, начинают этот день с плача – вспоминая то, как София, которая оплакивала своих детей. Раньше верили, что пролитые в этот день слезы будут оберегом и помогут в долгой счастливой судьбе.

Также в этот день женщинам запрещалось работать, а вместо этого девушкам нужно идти в церковь, чтобы помолиться о здоровье детей.

Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Идеалы женской красоты в разных странах мира, 40 фотографий
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Сбежавшая Тимановская сделала пугающее заявление
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Отважные наездницы: фото грациозных девушек и их «подружек»
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Прически, о которых лучше навсегда забыть: нелепые фото
vsenovosti.net
Таких приколов даже в цирке не увидишь, а ведь это спорт: фото
vsenovosti.net
Знаменитости, чьи таланты после жизни оценили
Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
Что произошло с Алисой Тепляковой в первый день в МГУ
традициипраздникиНадеждыДень Верыприметы Любви и матери их Софии
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как проводите этот день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

10 лживых фраз, используемых мужчинами для соблазнения женщин
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
50 чудных зверушек, у которых случился «сдвиг по фазе»

Последние новости

Что можно и нельзя делать верующим в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября и почему женщинам нельзя работать
9:00:57 9/24/2021
Что можно и нельзя делать верующим в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября и почему женщинам нельзя работать
Появились подробности трагедии на Эльбрусе. Причины и фото спасенных альпинистов
8:57:59 9/24/2021
Появились подробности трагедии на Эльбрусе. Причины и фото спасенных альпинистов
"Меня уже обвиняют": Гид группы альпинистов, попавших в снежный плен на Эльбрусе, винит себя в гибели пяти туристов - эксклюзив
8:55:51 9/24/2021
"Меня уже обвиняют": Гид группы альпинистов, попавших в снежный плен на Эльбрусе, винит себя в гибели пяти туристов - эксклюзив
Первый населенный пункт со 100% вакцинацией жителей от COVID-19 появился в Новосибирской области
8:43:32 9/24/2021
Первый населенный пункт со 100% вакцинацией жителей от COVID-19 появился в Новосибирской области
БердскНовые подробности истории разлученных влюбленных в пансионате им. Калинина Бердска: ответ от Минтруда
8:27:20 9/24/2021
Новые подробности истории разлученных влюбленных в пансионате им. Калинина Бердска: ответ от Минтруда
Тела курсантов полицейской академии с мертвым котенком нашли в ванной
8:24:28 9/24/2021
Тела курсантов полицейской академии с мертвым котенком нашли в ванной
Под Новосибирском единственная сибирячка из региона выиграла 100 000 рублей за прививку от коронавируса и не удивилась
8:23:11 9/24/2021
Под Новосибирском единственная сибирячка из региона выиграла 100 000 рублей за прививку от коронавируса и не удивилась
Семья известного певца насмерть отравилась грибами и алкоголем
8:05:06 9/24/2021
Семья известного певца насмерть отравилась грибами и алкоголем
4,3 миллиона рублей на новые смартфоны для депутатов потратили в Госдуме
7:47:36 9/24/2021
4,3 миллиона рублей на новые смартфоны для депутатов потратили в Госдуме
БердскВ Бердске из-за дефекта на теплотрассе десятки домов остались без отопления 24 сентября
7:22:52 9/24/2021
В Бердске из-за дефекта на теплотрассе десятки домов остались без отопления 24 сентября