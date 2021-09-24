Что можно и нельзя делать верующим в день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии 30 сентября и почему женщинам нельзя работать

30 сентября отмечается христианский праздник день памяти Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Этот праздник несет в себе необычную историю, а также запреты и традиции, которые успел вобрать в себя праздник.
История праздника началась в Италии. Во время правления нечестивого римского императора Адриана в Риме жила вдова итальянского происхождения по имени София, чье имя означает мудрость. Она успела родить от своего покойного супруга трех дочерей и назвать их главными добродетелями Верой, Надеждой и Любовью. Девочки росли очень умные и добрые, а также искренне верили в Бога.
По Риму разнеслась весть о мудрости и красоте трех сестер. Когда их привели к Антиоху, он узнал, что они христиане, поскольку девочки не скрывали своей веры во Христа. Надеясь на Бога, они не сомневались и не колебались в своей любви к Нему. Они прославляли Христа, проявляя презрение к идолам, ненавистным Богу.
В храмах этот день отмечают особым образом. Прежде всего, вспоминают историю, читают молитву и ставят свечи. Особенно чтят святых женщины. В народе очень много традиций, связанных с женщинами и этим днем памяти. Также большинство женщин с этими именами отмечают свой день ангела.
Кроме того, по старинной традиции, женщины, начинают этот день с плача – вспоминая то, как София, которая оплакивала своих детей. Раньше верили, что пролитые в этот день слезы будут оберегом и помогут в долгой счастливой судьбе.
Также в этот день женщинам запрещалось работать, а вместо этого девушкам нужно идти в церковь, чтобы помолиться о здоровье детей.