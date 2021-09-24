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Можно ли убираться, работать и ходить на кладбище 25 сентября в праздник - Отдание Рождества Пресвятой Богородицы?

11:00:319/24/2021Фото: pixabay.com
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Праздник следует провести в хорошем настроении. Нельзя ссориться с близкими людьми. Запрещено выяснять отношения, обижаться и злиться на родных.

Достигнув трех лет, ее отправили в монастырь

Отдание или попразднство Рождества Богородицы – это праздник, который отмечается после одного самого дня Рождества Девы Марии. В праздник вспоминают о рождении Пресвятой Божией Матери, которое упоминается в апокрифическом Евангелии от Иакова. Согласно преданию, Святая Дева Мария родилась в христианской семье Иоакима и Анны – праведного супружества пожилого возраста.

До этого они долго не могли завести детей, но усердно молились Богу, что послал им благословление. Бог услышал их молитвы и послал Ангела, с сообщением, что у них родится девочка. Когда Мария родилась, достигнув трех лет, ее отправили в монастырь, в котором осталась служить Богу до своего совершеннолетия.
Праздник следует провести в добром настроении. Нельзя скандалить с близкими. Запрещено выяснять в грубой форме отношения, обижаться или злиться.
На Рождество Богородицы нельзя заниматься физическим трудом, в частности, убираться, стирать, мыть полы – следует отложить все дела на другой раз, тоже касается и работы в огороде.

Девушкам запрещено шить, вязать, вышивать, а также использовать нож, ножницы и остальные острые предметы.
По приметам нельзя в этот день выкидывать остатки пищи. Ими нужно накормить домашних животных или птиц.
В праздник Рождества запрещено отказывать просящим милостыню. По приметам, такая помощь сегодня принесет семье благополучие, а женщине поможет от бесплодия
Строгих запретов в еде 25 сентября нет, но с древних времен верующие на праздник ограничивали алкоголь, не ели мясо и молочные продукты.

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