Региональный центр волейбола признан одним из лучших проектов года в федеральном конкурсе

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, высокие позиции в крупном федеральном конкурсе – признание эффективности системы, примененной при строительстве регионального волейбольного центра – проектного управления.
«Региональный центр волейбола – один из крупнейших инфраструктурных объектов, построенных в регионе за последнее время. Проект сложный в реализации, который потребовал максимального сосредоточения усилий всех причастных структур – Правительства Новосибирской области, контролирующих органов, ресурсоснабжающих организаций. Обеспечить такую консолидацию нам удалось благодаря успешному применению принципов и подходов проектного управления. Это способствовало оперативности и слаженности в принятии решений», – отметил Иван Шмидт.
Конкурсная документация для участия во Всероссийском конкурсе профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп 2021» подготовлена и направлена министерством экономического развития региона совместно с министерством строительства. По итогам конкурсного отбора, проект «Региональный центр волейбола в Новосибирске» занял второе место в категории «Мегапроект» в номинации «Лучший проект года». За звание лучших боролись 37 проектов из 20 регионов России.
«Сегодня принципы проектного управления в государственном секторе, перевод экономики на проектные рельсы является одним из ключевых приоритетов развития России. На федеральном уровне созданы Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Президенте Российской Федерации и Департамент проектной деятельности Правительства Российской Федерации, которые активно внедряют данные системы. Мы в свою очередь стараемся транслировать эти принципы на региональном уровне. Опыт со строительством регионального центра волейбола – первый, но весьма успешный. Уверен, мы будем продолжать такую практику», – резюмировал Иван Шмидт.
Напомним, волейбольный центр в Новосибирске построен в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Уникальный спорткомплекс введен в эксплуатацию в сентябре 2020 года. Комплекс способен вмещать одновременно более 5,5 тысяч зрителей.
Источник: департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области