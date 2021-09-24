Центр занятости населения опубликовал новый список вакансий для жителей Бердска. В нем - 73 вакансии. Размер заработной платы соискателю обещают исходя из образования и навыков будущего работника.
Работа в Бердске: Главного бухгалтера на зарплату 109 602 рублей срочно ищет ЦГБ
4:45:219/24/2021
Центр занятости населения опубликовал новый список вакансий для жителей Бердска. В нем - 73 вакансии.
Центр занятости населения опубликовал новый список вакансий для жителей Бердска. В нем - 73 вакансии. Размер заработной платы соискателю обещают исходя из образования и навыков будущего работника.
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