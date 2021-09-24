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Работа в Бердске: Главного бухгалтера на зарплату 109 602 рублей срочно ищет ЦГБ

4:45:219/24/2021Фото: pixabay.com
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Центр занятости населения опубликовал новый список вакансий для жителей Бердска. В нем - 73 вакансии.

работа вакансия
Предлагается работа

Центр занятости населения опубликовал новый список вакансий для жителей Бердска. В нем - 73 вакансии. Размер заработной платы соискателю обещают исходя из образования и навыков будущего работника.

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