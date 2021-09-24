В Новосибирске "Лента" откроет магазины нового формата. Рассказываем подробности

24 сентября стало известно, что торговая сеть «Лента» готовится открыть в Новосибирске магазин нового формата — «Мини Лента». Первые точки появятся в удаленных районах или вовсе в пригороде: в городе Обь, Пашино, Краснообске, поселке Озерный, а также на улицах Ельцовская, Глинки и Титова.
«Мини Лента» — новый проект ритейлера, первый магазин открылся в этом году в Подмосковье в Сергиевом Посаде. Особенность новых точек заключается в том, что их площадь составляет от 200 кв. метров с ограниченным выбором товаров. Также здесь можно будет заказать кофе на вынос, а также оплатить покупки самостоятельно — в уже работающих магазинах присутствуют терминалы оплаты.
Отметим, что уменьшение формата магазинов помогает увеличить их количество и минимизирует затраты на строительство отдельных зданий. Для гипермаркета нужно строить отдельное здание, супермаркету хватит достаточно просторного помещения жилого дома, а магазину площадью 150–200 квадратных метров и вовсе хватит площади пары выведенных из жилого фонда квартир на первом этаже.