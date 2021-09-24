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24.09
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В Новосибирске "Лента" откроет магазины нового формата. Рассказываем подробности

5:20:059/24/2021Фото: Pixabay
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Торговые точки будут небольшими, но там можно будет выпить кофе и оплатить покупки самостоятельно.

Первые точки появятся в удаленных районах

24 сентября стало известно, что торговая сеть «Лента» готовится открыть в Новосибирске магазин нового формата — «Мини Лента». Первые точки появятся в удаленных районах или вовсе в пригороде: в городе Обь, Пашино, Краснообске, поселке Озерный, а также на улицах Ельцовская, Глинки и Титова.

«Мини Лента» — новый проект ритейлера, первый магазин открылся в этом году в Подмосковье в Сергиевом Посаде. Особенность новых точек заключается в том, что их площадь составляет от 200 кв. метров с ограниченным выбором товаров. Также здесь можно будет заказать кофе на вынос, а также оплатить покупки самостоятельно — в уже работающих магазинах присутствуют терминалы оплаты.

Отметим, что уменьшение формата магазинов помогает увеличить их количество и минимизирует затраты на строительство отдельных зданий. Для гипермаркета нужно строить отдельное здание, супермаркету хватит достаточно просторного помещения жилого дома, а магазину площадью 150–200 квадратных метров и вовсе хватит площади пары выведенных из жилого фонда квартир на первом этаже.

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