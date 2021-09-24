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24.09
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Новосибирские власти засекретили информацию о планируемом расстреле в школе

5:37:139/24/2021Фото: Pixabay
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Занятия в учебном заведении проходят по графику.

Дети сегодня пошли в школу, как обычно

Вечером 23 сентября ученики сельской школы получили в телеграмме сообщения с угрозами от анонима. Неизвестный пообещал 24 сентября устроить нападение на школу по сценарию в Перми.

Отметим, что обеспокоенные местные жители пожаловались в правоохранительные органы, после чего ведомство организовало проверку информации. Но что в настоящий момент происходит в школе, остается неизвестным.

Напомним, ранее «Курьер.Среда.Бердск» сообщал, что сегодня в школе занятия идут в штатном расписании.

Однако в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пока не готовы давать комментарии по факту проверок, так как информация уточняется. В администрации Мошковского района и местном управлении образования также отказываются комментировать эту информацию. В самом учебном учреждении поселка Станционно-Ояшинский не могут комментировать инцидент без согласования с директором, его на месте не оказалось.

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