В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Хозяюшки, подскажите самый пахучий кондиционер для белья. Хочется постирать и, чтобы потом еще месяц воняло от белья. Я обонятельная извращенка.
Я обонятельная извращенка.
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Хозяюшки, подскажите самый пахучий кондиционер для белья. Хочется постирать и, чтобы потом еще месяц воняло от белья. Я обонятельная извращенка.
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