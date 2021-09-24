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Появились подробности трагедии на Эльбрусе. Причины и фото спасенных альпинистов

8:57:599/24/2021Фото: Pixabay
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Во время подъема резко ухудшились погодные условия.

Выжившие на Эльбрусе

24 сентября организатор группы альпинистов рассказал, что произошло на Эльбрусе. Около 10:00 группа из 16 участников и четырёх гидов поднялась на плато вершины. Одной девушке стало плохо, и помощник гида Игорь Даньков решил спустить её на седловину. Группа двинулась дальше, но через 10 минут погода ухудшилась, начался шторм, упало давление, а ветер стал дуть снизу вверх. Видимость упала до полуметра.

В таком виде спасатели нашли альпинистов

Помощник гида продолжал спуск с девушкой, но спустя час она скончалась. До 15:00 он ждал группу, пытался связаться с МЧС, но в итоге решил двигаться самостоятельно. Он первым сообщил координатору о застрявшей группе, и МЧС начало спасательную операцию.

Другие три гида продолжали спуск, поделив участников на "быстрых" и "медленных". На тропе погибли двое туристов от обморожения. Ещё двое потеряли сознание и скончались на станции Гарабаши. Остальные альпинисты были спасены. Часть из них госпитализирована в региональную больницу Нальчика.

Все пострадавшие получают первую медицинскую помощь

Группа состояла из 23 человек (среди них два инструктора), пятеро не выжили. Операция по спасению остальных длилась до 3 часов ночи.

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