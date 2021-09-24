Появились подробности трагедии на Эльбрусе. Причины и фото спасенных альпинистов

24 сентября организатор группы альпинистов рассказал, что произошло на Эльбрусе. Около 10:00 группа из 16 участников и четырёх гидов поднялась на плато вершины. Одной девушке стало плохо, и помощник гида Игорь Даньков решил спустить её на седловину. Группа двинулась дальше, но через 10 минут погода ухудшилась, начался шторм, упало давление, а ветер стал дуть снизу вверх. Видимость упала до полуметра.
Помощник гида продолжал спуск с девушкой, но спустя час она скончалась. До 15:00 он ждал группу, пытался связаться с МЧС, но в итоге решил двигаться самостоятельно. Он первым сообщил координатору о застрявшей группе, и МЧС начало спасательную операцию.
Другие три гида продолжали спуск, поделив участников на "быстрых" и "медленных". На тропе погибли двое туристов от обморожения. Ещё двое потеряли сознание и скончались на станции Гарабаши. Остальные альпинисты были спасены. Часть из них госпитализирована в региональную больницу Нальчика.
Группа состояла из 23 человек (среди них два инструктора), пятеро не выжили. Операция по спасению остальных длилась до 3 часов ночи.