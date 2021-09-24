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Экс-замглавы ПФР осужден на 4 года колонии за взятку в 4,5 миллиона

10:55:049/24/2021Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Все эти годы он проведет в колонии строгого режима.

Алексея Иванова приговорили к колонии строгого режима

Бывший заместитель главы ПФР Алексей Иванов проведет в колонии строгого режима 4 года по решению Лефортовского суда Москвы. Он признан виновным в получении взятки размером в 4,5 миллиона рублей.

Также приговорен и другой фигурант данного уголовного дела, который давал деньги Иванову — глава департамента ООО «Техносерв менеджмент» Алексей Копейкин, который также проведет в колонии строгого режима 4 года.

Приговор суда был вынесен еще 1 сентября, но известно о нем стало только сейчас. Заседание проводилось в закрытом режиме — сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

Задержание Иванова проводилось в 2019 году, в тот момент глава ПФР Антон Дроздов отметил в характеристике на своего подчиненного, что тот способный руководитель и добросовестный работник.

Также он указал, что у Иванова был допуск к государственной тайне. Вину бывший заместитель главы ПФР признал полностью.

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