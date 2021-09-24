Мужчина умер во время трюка с заглатыванием змеи

24 сентября в Астраханской области региональные следователи организовали проверку после смерти мужчины, который демонстрировал знакомым свою ловкость и храбрость на номере с заглатыванием змеи, сообщает СУСК России.
Как отмечает следствие, житель Харабалинского района, находясь в поле, развлекал своих знакомых, помещая в рот змею. В результате опасного шоу змея укусила мужчину за язык.
После чего мужчину отвезли в реанимацию местной больницы, где он скончался спустя несколько минут. Предварительная причина смерти – отравление ядом.
В ведомстве заявили, что Ахтубинским межрайонным следственным отделом СУСК России по Астраханской области будет организована проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося.