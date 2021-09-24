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24.09
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Мужчина умер во время трюка с заглатыванием змеи

10:39:279/24/2021Фото: Pixabay
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Рептилия укусила его в язык и он скончался в реанимации.

Трюки закончились печально

24 сентября в Астраханской области региональные следователи организовали проверку после смерти мужчины, который демонстрировал знакомым свою ловкость и храбрость на номере с заглатыванием змеи, сообщает СУСК России.

Как отмечает следствие, житель Харабалинского района, находясь в поле, развлекал своих знакомых, помещая в рот змею. В результате опасного шоу змея укусила мужчину за язык.

После чего мужчину отвезли в реанимацию местной больницы, где он скончался спустя несколько минут. Предварительная причина смерти – отравление ядом.

В ведомстве заявили, что Ахтубинским межрайонным следственным отделом СУСК России по Астраханской области будет организована проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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