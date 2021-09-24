Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Школьный «хакер» из Новосибирска отсудил 50 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование. Смотрите видео

11:32:129/24/2021Фото: Скриншот
0

Исправленные в электронном журнале оценки на 4 и 5 послужили причиной уголовного дела, по которому Владимиру Жоглику грозил срок до 2 лет лишения свободы.

Владимир Жоглик чуть не попал в тюрьму, исправив оценки в журнале

Замоскворецкий суд Москвы провел заседание после иска Владимира Жоглика на компенсацию морального вреда за уголовное преследование, позже признанное незаконным.

Владимир требовал выплатить ему 2,35 миллиона рублей, однако суд решил удовлетворить иск молодого человека частично и посчитал, что ему хватит и 50 тысяч рублей.

Уголовное дело на Жоглика было возбуждено после того, как он в 2016 году исправил в электронном журнале свои оценки на 4 и 5, обман стал достоянием гласности, и директор школы написала на ученика заявление в полицию. Статья, по которой подозревался Владимир, гласила "о неправомерном доступе к компьютерной информации" и грозила сроком до 2 лет лишения свободы.

За Жоглика вступились многие знаменитости, государственный обвинитель ходатайствовал о прекращении дела, так как оно является малозначительным.

Уголовное преследование Жоглика прекратилось в феврале 2019 года, в прокуратуре принесли извинения подозреваемому, теперь он отсудил 50 тысяч рублей, пишет "Прецедент".

Настоящий мотив стрелка, устроившего расстрел в вузе Перми
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Подруга пермского стрелка на допросе такое рассказала
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Глава СК РФ по Пермскому краю найден мертвым: что стало известно
Такого зрелища вы давно не видели: вон как провинция рулит
vsenovosti.net
Факты о бывшем президенте страны Узбекистана Исламе Каримове
Фотографии идеальной мужской и женской красоты, 40 фото
Самые крутые дачные решения, 50 фото
Уже не молодухи, а фору всем дадут: знаменитости за 40
vsenovosti.net
Ученые ломают голову: изобретения из прошлого возвращаются
vsenovosti.net
35 непослушных детей, которых оставили одних на пять минут
компенсацияуголовное делоисправил оценкиВладимир Жоглик
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Полиция делом занимается?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей

Последние новости

Школьный «хакер» из Новосибирска отсудил 50 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование. Смотрите видео
11:32:12 9/24/2021
Школьный «хакер» из Новосибирска отсудил 50 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование. Смотрите видео
С Днем фармацевта: уникальные картинки и поздравительные слова от души
11:15:11 9/24/2021
С Днем фармацевта: уникальные картинки и поздравительные слова от души
БердскВ Бердске отменяют летние электрички с 25 сентября
11:09:36 9/24/2021
В Бердске отменяют летние электрички с 25 сентября
Новосибирского школьника сделал звездой актер голливудского фильма "Дюна"
11:07:22 9/24/2021
Новосибирского школьника сделал звездой актер голливудского фильма "Дюна"
Можно ли убираться, работать и ходить на кладбище 25 сентября в праздник - Отдание Рождества Пресвятой Богородицы?
11:00:31 9/24/2021
Можно ли убираться, работать и ходить на кладбище 25 сентября в праздник - Отдание Рождества Пресвятой Богородицы?
Экс-замглавы ПФР осужден на 4 года колонии за взятку в 4,5 миллиона
10:55:04 9/24/2021
Экс-замглавы ПФР осужден на 4 года колонии за взятку в 4,5 миллиона
Мужчина умер во время трюка с заглатыванием змеи
10:39:27 9/24/2021
Мужчина умер во время трюка с заглатыванием змеи
В Новосибирске извращенец со спущенными штанами приставал к девочкам-подросткам
10:27:06 9/24/2021
В Новосибирске извращенец со спущенными штанами приставал к девочкам-подросткам
Бердск"У неё была истерика, она плакала": В Бердске маршрутка чуть не убила школьницу
10:18:10 9/24/2021
"У неё была истерика, она плакала": В Бердске маршрутка чуть не убила школьницу
Пермский стрелок пришел в сознание и находится в ВИП-палате
10:11:19 9/24/2021
Пермский стрелок пришел в сознание и находится в ВИП-палате