Школьный «хакер» из Новосибирска отсудил 50 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование. Смотрите видео

Замоскворецкий суд Москвы провел заседание после иска Владимира Жоглика на компенсацию морального вреда за уголовное преследование, позже признанное незаконным.
Владимир требовал выплатить ему 2,35 миллиона рублей, однако суд решил удовлетворить иск молодого человека частично и посчитал, что ему хватит и 50 тысяч рублей.
Уголовное дело на Жоглика было возбуждено после того, как он в 2016 году исправил в электронном журнале свои оценки на 4 и 5, обман стал достоянием гласности, и директор школы написала на ученика заявление в полицию. Статья, по которой подозревался Владимир, гласила "о неправомерном доступе к компьютерной информации" и грозила сроком до 2 лет лишения свободы.
За Жоглика вступились многие знаменитости, государственный обвинитель ходатайствовал о прекращении дела, так как оно является малозначительным.
Уголовное преследование Жоглика прекратилось в феврале 2019 года, в прокуратуре принесли извинения подозреваемому, теперь он отсудил 50 тысяч рублей, пишет "Прецедент".