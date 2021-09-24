Новосибирского школьника сделал звездой актер голливудского фильма "Дюна"

Неделю назад 16-летний Александр Решетников посмотрел фильм Дени Вильнева «Дюна» с Тимоти Шаламе и опубликовал положительный отзыв, отметив актерский состав, саундтрек Ханса Циммера и красивую визуализацию. Мальчик просто упомянул в посте аккаунт исполнителя главной роли. На историю обратил внимание сайт MediaLeaks.
-С главными ролями прям точное попадание, особенно с Шаламе, и все остальные смотрятся просто замечательно, каст звездный, прям глаз не оторвать, — добавил новосибирец.
Американский актер репостнул отзыв юноши. На момент публикации количество лайков его сообщения почти достигло 15 тысяч. Сейчас мальчик дает по несколько интервью российским СМИ в связи с таким знаменательным событием. Отметим, что в основном, комментарии под постом оставляют поклонницы Тимоти Шаламе, "завидуя" шестнадцатилетнему Саше.
Напомним, «Дюна» — очередная экранизации одноименного романа фантаста Фрэнка Герберта о пустынной планете Арракис, на которой добывают «пряность», вещество, только благодаря которому возможны межзведные космические перелеты. Фильм вышел в прокат 16 сентября.