Какие автомобили должны обязательно пройти техосмотр с 1 октября

1 октября станет началом для старта обязательного техосмотра некоторых категорий автомобилей в России. О новых правилах стало известно от представителя Российского союза автостраховщиков.
Автомобили с диагностической картой, чей срок действия истек до 1 февраля 2021 года, и машины старше 4 лет должны пройти техосмотр в обязательном порядке.
Также данную процедуру обязаны провести автомобили грузового, коммерческого и пассажирского транспорта, оформленные на юрлиц или используются для коммерческих целей.
Отказ от прохождения техосмотра для владельца машины обернется штрафом в размере от 500 до 800 рублей. С 1 марта 2022 года штраф вырастет до двух тысяч рублей.
В России автомобили до 4 лет после покупки не обязаны проходить ТО. Машины возрастом от 4 до 10 лет должны подвергаться проверке состояния один раз в два года, пишет РБК.