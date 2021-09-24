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24.09
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Какие автомобили должны обязательно пройти техосмотр с 1 октября

3:11:259/24/2021Фото: Pxfuel
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Проведение техосмотра зависит от возраста автомобиля и его назначения. Отказ от прохождения техосмотра для владельца машины обернется штрафом.

Прохождение ТО для некоторых автомобилей является обязательным

1 октября станет началом для старта обязательного техосмотра некоторых категорий автомобилей в России. О новых правилах стало известно от представителя Российского союза автостраховщиков.

Автомобили с диагностической картой, чей срок действия истек до 1 февраля 2021 года, и машины старше 4 лет должны пройти техосмотр в обязательном порядке.

Также данную процедуру обязаны провести автомобили грузового, коммерческого и пассажирского транспорта, оформленные на юрлиц или используются для коммерческих целей.

Отказ от прохождения техосмотра для владельца машины обернется штрафом в размере от 500 до 800 рублей. С 1 марта 2022 года штраф вырастет до двух тысяч рублей.

В России автомобили до 4 лет после покупки не обязаны проходить ТО. Машины возрастом от 4 до 10 лет должны подвергаться проверке состояния один раз в два года, пишет РБК.

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