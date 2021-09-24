В Бердске будут ловить пьяных водителей до 27 сентября: 21 автомобилист каждый день садится нетрезвым за руль в Новосибирской области

ГИБДД Новосибирской области 24 сентября начала рейд «Нетрезвый водитель». Как сообщили в региональном управлении МВД, продлится от до понедельника.
Сотрудники ДПС в течение всех выходных будут выявлять пьяных водителей, а также "пресекать грубые нарушения правил дорожного движения в местах концентрации ДТП, в том числе и в Бердске. По информации полицейского ведомства, предполагаются сплошные проверки автомобилистов на состояние опьянения на некоторых улицах.
По официальным данным глава МВД по Новосибирской области, в регионе за 8 месяцев 2021 года выявили 5200 пьяных водителей (это более чем 21 каждый день, выяснил "Курьер. Среда. Бердск"), находящихся за рулем, зарегистрировано 140 ДТП с участием автомобилистов, находящихся в состоянии опьянения. Всего в таких дорожных происшествиях погибли 38 человек, 157 пострадали.
В Госавтоинспекции просят новосибирцев сообщать о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.