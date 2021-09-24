Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске будут ловить пьяных водителей до 27 сентября: 21 автомобилист каждый день садится нетрезвым за руль в Новосибирской области

2:23:379/24/2021Фото: pixabay.com
0

Предполагаются сплошные проверки автомобилистов на состояние опьянения на некоторых улицах.

Кроме того, инспекторы будут дежурить в местах концентрации ДТП

ГИБДД Новосибирской области 24 сентября начала рейд «Нетрезвый водитель». Как сообщили в региональном управлении МВД, продлится от до понедельника.

Сотрудники ДПС в течение всех выходных будут выявлять пьяных водителей, а также "пресекать грубые нарушения правил дорожного движения в местах концентрации ДТП, в том числе и в Бердске. По информации полицейского ведомства, предполагаются сплошные проверки автомобилистов на состояние опьянения на некоторых улицах.

По официальным данным глава МВД по Новосибирской области, в регионе за 8 месяцев 2021 года выявили 5200 пьяных водителей (это более чем 21 каждый день, выяснил "Курьер. Среда. Бердск"), находящихся за рулем, зарегистрировано 140 ДТП с участием автомобилистов, находящихся в состоянии опьянения. Всего в таких дорожных происшествиях погибли 38 человек, 157 пострадали.

В Госавтоинспекции просят новосибирцев сообщать о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Вы обо всем забудете, когда вам эти фото в руки попадут
vsenovosti.net
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Вот что значит отказало чувство меры: Сеть ржет уже который день
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Метро, как отдельная вселенная
vsenovosti.net
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Лавров дал ответ желающим видеть Россию в НАТО
Кедми пояснил реакцию РФ на появление альянса «AUKUS»
Подборка интересных старых снимков со всего мира: 40 ретро-фото
Знаменитости, которые не постеснялись выложить фото в купальниках
Фото российских звезд в детстве и сейчас
50 крутых фото обитателей Арктики и Антарктики
Рейтинг самых богатых людей мира в 2021 году
30 ностальгических фото, которые напомнят о детстве
рейдинспекторыпьяная езда«Нетрезвый водитель»
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Пьяный за рулем - убийца?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Факты о бывшем президенте страны Узбекистана Исламе Каримове
Такого зрелища вы давно не видели: вон как провинция рулит
vsenovosti.net
Совершенная красота: 11 женщин с идеальной внешностью
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту

Последние новости

БердскВ Бердске будут ловить пьяных водителей до 27 сентября: 21 автомобилист каждый день садится нетрезвым за руль в Новосибирской области
2:23:37 9/24/2021
В Бердске будут ловить пьяных водителей до 27 сентября: 21 автомобилист каждый день садится нетрезвым за руль в Новосибирской области
Новолуние в октябре 2021 года: Дата и особенности лунного дня
2:00:34 9/24/2021
Новолуние в октябре 2021 года: Дата и особенности лунного дня
Мэр Новосибирска отказался работать в Госдуме после победы коммунистов на выборах
1:57:13 9/24/2021
Мэр Новосибирска отказался работать в Госдуме после победы коммунистов на выборах
Вертолет Ка-27 ФСБ потерпел крушение на Камчатке: На борту находились 5 человек. Смотрите видео
1:37:03 9/24/2021
Вертолет Ка-27 ФСБ потерпел крушение на Камчатке: На борту находились 5 человек. Смотрите видео
Скандальную певицу Максакову проверят на вменяемость по решению суда
1:05:31 9/24/2021
Скандальную певицу Максакову проверят на вменяемость по решению суда
Что можно и категорически нельзя делать на убывающей Луне в саду и огороде 25 – 26 сентября 2021 года
1:00:26 9/24/2021
Что можно и категорически нельзя делать на убывающей Луне в саду и огороде 25 – 26 сентября 2021 года
БердскВ Бердске закрыли единственный общественный туалет, построенный за 1,7 млн рублей. В чем причина, рассказываем
12:45:09 9/24/2021
В Бердске закрыли единственный общественный туалет, построенный за 1,7 млн рублей. В чем причина, рассказываем
ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися и окончательно утвердил распределение мандатов между партиями
12:24:37 9/24/2021
ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися и окончательно утвердил распределение мандатов между партиями
Божественные картинки на Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы: и душевные слова на 25 сентября
12:15:49 9/24/2021
Божественные картинки на Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы: и душевные слова на 25 сентября
Средний размер пенсии по старости составит 18 521 рублей в 2022 году, заявила Голикова
12:02:31 9/24/2021
Средний размер пенсии по старости составит 18 521 рублей в 2022 году, заявила Голикова