Помогите найти сибирскую кошку с рваным ухом

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Николай:
-Люди, помогите найти кошку - порода сибирская, окрас серый, длиношерстная, левое ухо рваное, надет красный ошейник. Потерялась на улице Чапаева. Тел. 89538840314
Кошка в красном ошейнике потерялась на ул. Чапаева.
В рубрику "Сообщи свою новость" написал Николай:
-Люди, помогите найти кошку - порода сибирская, окрас серый, длиношерстная, левое ухо рваное, надет красный ошейник. Потерялась на улице Чапаева. Тел. 89538840314
От редакции
Видели потеряшку?
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