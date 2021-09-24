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Помогите найти сибирскую кошку с рваным ухом

2:34:599/24/2021
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Кошка в красном ошейнике потерялась на ул. Чапаева.

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Николай:

Собака и кошка согревали друг друга в трескучие февральские морозы

-Люди, помогите найти кошку - порода сибирская, окрас серый, длиношерстная, левое ухо рваное, надет красный ошейник. Потерялась на улице Чапаева. Тел. 89538840314

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