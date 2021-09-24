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Автомойщик зарезал сожительницу и двух ее 4-летних сыновей, а после поджег квартиру с трупами

4:01:159/24/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Трагедия произошла в Свердловской области. Суд арестовал обвиняемого с тройном убийстве. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Суд арестовал обвиняемого на 2 месяца

В Свердловской области обвиняемого в убийстве женщины и двух детей автомойщика арестовал суд. Об этом в пятницу сообщили в главке СКР.

Неоднократно судимому 38-летнему жителю Кировограда предъявлено обвинение в совершении преступления по п.п.«а»,«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних). Ему грозит наказание до пожизненного лишения свободы.

В ночь на 22 сентября сотрудники МЧС прибыли на пожар в квартире. А после тушения обнаружили три трупа - матери и двух ее 4-летних сыновей. Выяснилось, что погибшие были убиты.

По версии следствия, гражданин Насртдинов, работавший на автомойке, устроил резню в квартире своей сожительницы во время распития алкоголя. Вдруг у него возникли неприязненные отношения к ней.

Следователи выяснили, что женщина познакомилась с подозреваемым на мойке, когда приехала на своей машине. Они обменялись телефонами.

Автомойщик поссорился с сожительницей, у которой проживал, и переехал в дом по соседству. В день трагедии Насртдинов пришел в квартиру к потерпевшей и предложил ей выпить. Но вдруг они поссорились и гость зарезал женщину и ее двух малолетних детей, а после поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

- После чего он спокойно отправился домой, по пути купив дополнительную порцию спиртного. А когда он проспался, как ни в чем не бывало, пришел на работу, предварительно тщательно застирав испачканные кровью вещи. В изобличении подозреваемого сыщики применяли детектор лжи. Когда полиция его задержала, у него были обнаружены золотые украшения и сотовый телефон погибшей женщины, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Свердловской области.

Следствие вышло с ходатайством в суд об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд арестовал его на 2 месяца - до 22 ноября. Расследование уголовного дела находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина.

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