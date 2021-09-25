Праздник в честь перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского: Что принято и что запрещено делать 25 сентября верующим? Текст молитвы святому

25 сентября отмечается день памяти святого Симеона Верхотурского – дворянина, скрывающего свое знатное происхождение, который притворялся нищим. Святой бродил по деревням и изготавливал бесплатно теплую одежду для нуждающихся.
Святой много ходил по миру, но дольше всего жил на погосте села Меркушинск, рядом с городом Верхотурье (на окраине Перми). Святой очень ценил природу, всегда радостно наблюдал за ее неповторимой красотой. Поэтому, как выдавалась свободная минута, святой проводил ее в тишине, особенно он любил отправляться на рыбалку. Он вспоминал учеников Христа, чью работу он повторяет также, наставляя христиан в истинности веры. Его разговоры всегда были семенем благодати, от которых медленно, но верно вырастали плоды праведности, в местах где святой особенно почитаем.
Святой Симеон Верхотурский скончался в 1642 году, в возрасте 35 лет. Его похоронили на Меркушинском кладбище у церкви Архангела Михаила.
По легенде, через пятьдесят лет смерти святого, местные жители чудом нашли открывшийся гроб с нетленным телом праведника. Вскоре от этих мощей совершилось много исцелений. Исцелился больной параличом, также за этим последовали и другие выздоровления.
В 1702 году Сибирской епархией стал руководить митрополит Филофей. К нему обратились тогда верхотурские жители, прося о перенесении святых мощей. Митрополит благословил перенести мощи в Николаевский Верхотурский монастырь. В 1704 году мощи Симеона в новой раке были перенесены в Верхотурье, который с тех пор стал именоваться Верхотурским.
В этот день нельзя ругаться, сквернословить, заниматься тяжелым трудом. Также нельзя отказывать в помощи людям и стараться придерживаться поста.
На праздник необходимо посетить церковь, помолиться святому и поставить свечку. Также принято сегодня готовить пироги из капусты и угощать ими людей вокруг.