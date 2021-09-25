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Погода в Бердске 25 сентября 2021: на выходные синоптики обещают дожди

11:30:309/24/2021Фото: pixabay.com
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25 сентября в народе отмечается Артамон Змеевик. Считалось, что в этот день змеи ищут место для зимовки.

Поэтому люди раньше не ходили в лес, чтобы случайно не наткнуться на змеек, которые ползли в свои норы

На выходные синоптики обещают дождливую погоду, с небольшим повышением температуры.

25 сентября, в субботу, с утра воздух прогреется до +4 градусов, при этом будет идти дождь. К обеду температура не изменится и составит также +4, но по ощущениям на два градуса выше. Давление понизится и составит 755 мм рт. Ст. Ветер подует западный, с порывами 4,3 м/c. Относительная влажность воздуха составит 91%.

25 сентября в народе отмечается Артамон Змеевик. Считалось, что в этот день змеи ищут место для зимовки. Поэтому люди раньше не ходили в лес, чтобы случайно не наткнуться на змеек, которые ползли в свои норы. Этот очень почитали охотники, которые в последний раз 25 сентября в этом году могли поймать какую-нибудь добычу. Что защитить себя от змей, они надевали высокие резиновые сапоги и шли в лес за дичью.

Также на праздник собирали рябину. Одну из самых богатых витаминами ягод. Поэтому и собирали аккуратно, веря, что сломать ветку во время сбора – дурной знак и не сулит ничего хорошего тому, кто это сделал. Поэтому при сборе пытались максимум срывать грозди, но ветки не ломать. Часть ягод оставляли на дереве, чтобы птицы не голодали в мороз. Из рябины готовили на зиму и к столу. Некоторые люди любили смотреть в это день, как опадают листья с берез и дубов.

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