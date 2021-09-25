Зачем верующие рисуют кресты в своем жилище на праздник Воздвижения Креста Господня 27 сентября

Воздвижение Животворящего Креста Господня очень почитаемый и древний праздник у всех христиан. Этот праздник назван в честь нахождения святыни и его возведения над верующими. Крест Господень, в первую очередь, символизирует победу добра над злом. Когда его обнаружили, то вместе с этой святыней были еще два креста, чтобы узнать – какой из них принадлежит Христу, Царица Елена вместе с патриархом, которые занимались поиском, стали прикладывать каждый отдельно к умирающей женщине. Когда очередь дошла до Креста Господня, то женщина тут же выздоровела. Собравшиеся вокруг люди были очень удивлены и каждый захотел к нему притронуться. Но, чтобы не допустить столпотворения, епископ поднял его наверх, воздвигнув, таким образом, крест. И каждый христианин смог увидеть святыню.
Существует древняя традиция у славян - рисовать крест в своем жилище. Обычно это делали на дверях, чтобы нечистая сила не смогла войти в дом.
Такая традиция появилась именно после введения христианства.
Славяне каждый год рисовали копотью горящей свечи или просто мелом крест над дверью.
Подобный ритуал совершается перед великими праздниками, особенно перед пасхой в великий четверг. Люди покупают в церкви свечи, а дома их поджигают и совершают подобный ритуал. Потом они рисуют новый крест или обновляют прошлогодний. Это все происходит перед Пасхой.
Также рисовали крест не только на двери, но и на потолке, над дверью. Это принято во многих местах. И тоже защищает дом от нечисти.