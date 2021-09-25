Древний ритуал в осеннее Новолуние: О чем можно просить Луну 6 октября 2021 года

6 октября 2021 года, в среду, будет Новолуние в знаке Весы. Также октябрьское Новолуние совпадает с Марсом. Таким образом, духовное значение новолуния в октябре 2021 года астрология связывает с энергией, страстью и инициативой, но также с гневом и насилием.
Планета энергии, действия и страсти может быть полезной. Но вредоносная планета Марс делает это сложным новолунием для начала.
При этом Новолуние в знаке Весов начинает хороший цикл, в нем можно посвятить себя личным целям, которые выражают положительную энергию знака Весов.
Весы обладают врожденной способностью и любовью к синтезу противоположностей. Мир и гармония-это их цели, но на этом пути необходимо соблюдать тонкое равновесие, которое требует определенной смекалки и усилий.
Также будет легко увлечься страстью этого Новолуния — все из-за Марса, затененного Меркурием, Весами. С положительной стороны, это растущее новолуние, хорошая возможность залечить разбитые сердца из прошлых романов, и можно двигаться дальше. Новолуние, конечно, идеально подходит для того, чтобы начать все сначала.
Существует древний ритуал, который в этом вам поможет.
Поскольку в Новолуние солнце и луна находятся “в соединении” на небе, то их энергия гармонизируется и усиливается, и луна кажется невидимой. Когда нет ничего, что могло бы осветить наше ночное небо, самое время обратиться внутрь себя. Таким образом, новолуние означает новые начинания и является временем для посева новых желаний и идей.
- В первую очередь, разложите вокруг себя любые предметы или фотографиями, которые отражают суть ваших желаний.
- Когда вы будете готовы, запишите свои цели на листе бумаги и посадите их в почву: либо в своем саду, если он у вас есть, либо в горшке для растений.