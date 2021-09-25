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Ветеран Великой Отечественной войны встретил 100-летие в небе - смотрите видео

6:27:219/24/2021Фото: foxnews.com
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Ветеран Боб Квиак был «ошеломлен» 22-минутным опытом, сказав, что он вернул воспоминания о его днях во время Второй мировой войны.

самолет, мужчины
Ветеран ВВС Второй мировой войны смог отпраздновать свое 100-летие в небе

Ветеран ВВС Второй мировой войны смог отпраздновать свое 100-летие еще в небе благодаря некоммерческой организации, «посвященной чествованию пожилых людей и ветеранов вооруженных сил», пишет foxnews.com.

Dream Flight объединились с базирующимся в Арканзасе учреждением по уходу за престарелыми Elmcroft of Mountain Home, чтобы сделать Бобу Квиаку подарок, который он и представить себе не мог.

В честь своего знаменательного дня в понедельник Чвиак летал на биплане времен Второй мировой войны в региональном аэропорту Бакстера в Мидуэе, штат Арканзас.

Ветеран сказал Fox News, что он был «ошеломлен» 22-минутным опытом, сказав, что он вернул воспоминания о его днях во время Второй мировой войны.

Он впервые поднялся в небо с 1963 года. Однако в 1945 году он в последний раз летал на бомбардировщике ВВС США, находясь в Спинаццоле, Италия. Бомбардир стоял или становился на колени в носовой части самолета и отвечал за сброс бомб.

Чвиак, который в конце концов стал 1-м лейтенантом, и его команда в основном выполняли миссии над оккупированной нацистами Центральной Европой.

«Ускорение возвращения в воздух было огромным… ветер в моих волосах», - сказал Цвиак о рейсе в понедельник. «Я хотел бы быть там снова».

Это желание будет исполняться на его день рождения каждый год.

Некоммерческая организация «на самом деле сказала ему, когда он спустился, что, поскольку ему исполняется столетие, он должен расти каждый год», - сказала Fox News Кэти Хэммет, директор по здоровому образу жизни Elmcroft of Mountain Home.

Компания Dream Flight, основанная в 2011 году, награждает ветеранов и пожилых людей самым незабываемым приключением: полетом на биплане Boeing Stearman ». Dream Flight - это некоммерческая организация, которая предоставила рейс.

Это тот самый самолет, который использовался для обучения военных авиаторов в конце 1930-х - начале 1940-х годов.

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