Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Полный календарь красоты на октябрь 2021 года: Ногти, волосы, депиляция

2:00:409/25/2021,Ирина НоваяФото: pxfuel.com
0

Процессы в теле связаны с лунными фазами, ведь человек – часть природы. Например, на растущую Луну кожа активно питается, а убывающая хороша для стрижек.

женщина
Здоровая гладкая кожа, подходящая причёска и ухоженные руки делают женщину обворожительной

Привлекательность многих женщин заставляет их улыбнуться своему отражению в зеркале. Красота образуется не столько чертами лица и фигурой, сколько тем, как владелица обыгрывает их одеждой, настроением и уходом. В 20 внешность прекрасна благодаря молодости, но с годами тело начинает требовать заботы. Здоровая гладкая кожа, подходящая причёска и ухоженные руки делают женщину обворожительной даже после 50-ти.

Процессы в теле связаны с лунными фазами, ведь человек – часть природы. Например, на растущую Луну кожа активно питается, а убывающая хороша для стрижек. Записываясь в салон красоты в октябре 2021 года, рекомендуется заглянуть в лунный календарь, чтобы добиться от процедур наилучшего эффекта.

1 октября – благоприятный день для любого удаления волос с тела, будь то стрижка или депиляция. Покрытие ногтей лучше отложить.

2 октября – Луна продолжает убывать, можно избавляться от любых волос.

3 октября – можно удалять волосы, проводить чистку лица, ухаживать за стопами.

4 октября – день благоприятен для работы с бровями и волосами, кроме окрашивания.

5 октября – последний день убывающей Луны капризен. Волосы на теле лучше оставить в покое.

6 октября – Новолуние неблагоприятно для косметических воздействий. Их лучше отложить, уделив время гимнастике и прогулкам.

7 октября – переход к растущей Луне. Подойдут укрепляющие процедуры: массаж, ванна, ароматерапия. Никакой косметологии.

8 октября – в растущей фазе хороши питательные процедуры, маски, бережный маникюр и педикюр.

9 октября – всё внимание – коже, особенно областям шеи и декольте. Депиляция возможна только в крайнем случае.

10 октября – стартует период окрашивания волос и ногтей, хорошо сработают питательные обёртывания. Стричься нельзя, очищать тело от волос можно, только не бритвой.

11 октября – подойдёт для массажа, наращивания бровей, ногтей, ресниц, волос. С депиляцией лучше подождать.

12 октября – Луна всё ещё растёт, усиливая эффект омолаживающих и питательных процедур.

13 октября – маникюр, педикюр, покраска волос пройдут успешно.

14 октября – удаление волос, отбеливание зубов, пилинги под запретом.

15 октября – день подходит для наращивания и плох для удаления волос.

16 октября – энергия Луны растёт, хорошо заняться физическими упражнениями.

17 октября – неблагоприятная дата для работы над причёской. Можно ухаживать за руками, ступнями и всей кожей.

18 октября – последняя возможность покрыть ногти до Полнолуния.

19 октября – день высокой активности Луны, разрешены только питательные процедуры.

20 октября – Полнолуние предлагает отдохнуть от любого ухода за телом.

21 октября – восстанавливающие ванны, массаж, ароматерапия: не более того.

22 октября – начинается период благоприятной депиляции в любых местах тела.

23 октября – Луна убывает, возвращая возможность стричься.

24 октября – удаление волос, обёртывания, пилинги хороши в этот день.

25 октября – наконец-то можно отбеливать зубы, профессионально чистить лицо. Любое избавление от волос эффективно.

26 октября – Хорошо будут работать пилинги и маникюр без покрытия.

27 октября – день особенно хорош для депиляции и работы с причёской.

28 октября – процедуры для очистки кожи нужно дополнить хорошим увлажнением, ведь Новолуние ещё далеко.

29 октября – Луна убывает, чувствительность покровов уменьшается, это уместно для удаления волос с тела.

30 октября – хорошо встряхнуть иммунитет массажем, в том числе антицеллюлитным.

31 октября – можно стричься, делать маникюр и педикюр. Покрывать ногти – только по минимуму.

Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Уникальные исторические фото, которые вы должны увидеть
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Стандарты мужской и женской красоты в разных странах, 40 фото
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Признаки хорошего любовника: их всего 4
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Девушки с красивой фигурой фотографии
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Когда фотохудожник - юморист, тогда и от коллажа все в восторге
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
50 чудных зверушек, у которых случился «сдвиг по фазе»
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
10 лживых фраз, используемых мужчинами для соблазнения женщин
30 снимков Мэрилин Монро, которые и мужчин в краску бросают
красотаногтиоктябрьволосылунный календарьдепиляцияблагоприятные и неблагоприятные дни
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Красоты вам в октябре от всего сердца!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
10 лживых фраз, используемых мужчинами для соблазнения женщин
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины

Последние новости

Полный календарь красоты на октябрь 2021 года: Ногти, волосы, депиляция
2:00:40 9/25/2021
Полный календарь красоты на октябрь 2021 года: Ногти, волосы, депиляция
Покровская и Дмитриевская родительские субботы 2021: Даты поминальных дней, традиции и самая важная молитва за упокой души
1:00:25 9/25/2021
Покровская и Дмитриевская родительские субботы 2021: Даты поминальных дней, традиции и самая важная молитва за упокой души
26 сентября – День машиностроителя: открытки и душевные поздравления для людей серьезной профессии
12:45:14 9/25/2021
26 сентября – День машиностроителя: открытки и душевные поздравления для людей серьезной профессии
Древний ритуал в осеннее Новолуние: О чем можно просить Луну 6 октября 2021 года
12:00:28 9/25/2021
Древний ритуал в осеннее Новолуние: О чем можно просить Луну 6 октября 2021 года
Новосибирский депутат Наталья Пинус создала женский политический союз в России
11:45:51 9/25/2021
Новосибирский депутат Наталья Пинус создала женский политический союз в России
Два сухогруза из России и Турции столкнулись в проливе Босфор
11:33:25 9/25/2021
Два сухогруза из России и Турции столкнулись в проливе Босфор
В Сочи отменена вторая гонка "Формула-3" из-за ливней с грозами
11:10:41 9/25/2021
В Сочи отменена вторая гонка "Формула-3" из-за ливней с грозами
В России назвали людей, чаще всего подверженным коронавирусу и другим страшным болезням
11:04:26 9/25/2021
В России назвали людей, чаще всего подверженным коронавирусу и другим страшным болезням
Магнитная буря катастрофической силы ударит в сентябре 2021 года: Как подготовиться и пережить катаклизм
11:00:47 9/25/2021
Магнитная буря катастрофической силы ударит в сентябре 2021 года: Как подготовиться и пережить катаклизм
Россиянин жестко избил врача после осмотра жены. Смотрите видео нападения из-за ревности
10:37:13 9/25/2021
Россиянин жестко избил врача после осмотра жены. Смотрите видео нападения из-за ревности