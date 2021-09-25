Полный календарь красоты на октябрь 2021 года: Ногти, волосы, депиляция

Привлекательность многих женщин заставляет их улыбнуться своему отражению в зеркале. Красота образуется не столько чертами лица и фигурой, сколько тем, как владелица обыгрывает их одеждой, настроением и уходом. В 20 внешность прекрасна благодаря молодости, но с годами тело начинает требовать заботы. Здоровая гладкая кожа, подходящая причёска и ухоженные руки делают женщину обворожительной даже после 50-ти.
Процессы в теле связаны с лунными фазами, ведь человек – часть природы. Например, на растущую Луну кожа активно питается, а убывающая хороша для стрижек. Записываясь в салон красоты в октябре 2021 года, рекомендуется заглянуть в лунный календарь, чтобы добиться от процедур наилучшего эффекта.
1 октября – благоприятный день для любого удаления волос с тела, будь то стрижка или депиляция. Покрытие ногтей лучше отложить.
2 октября – Луна продолжает убывать, можно избавляться от любых волос.
3 октября – можно удалять волосы, проводить чистку лица, ухаживать за стопами.
4 октября – день благоприятен для работы с бровями и волосами, кроме окрашивания.
5 октября – последний день убывающей Луны капризен. Волосы на теле лучше оставить в покое.
6 октября – Новолуние неблагоприятно для косметических воздействий. Их лучше отложить, уделив время гимнастике и прогулкам.
7 октября – переход к растущей Луне. Подойдут укрепляющие процедуры: массаж, ванна, ароматерапия. Никакой косметологии.
8 октября – в растущей фазе хороши питательные процедуры, маски, бережный маникюр и педикюр.
9 октября – всё внимание – коже, особенно областям шеи и декольте. Депиляция возможна только в крайнем случае.
10 октября – стартует период окрашивания волос и ногтей, хорошо сработают питательные обёртывания. Стричься нельзя, очищать тело от волос можно, только не бритвой.
11 октября – подойдёт для массажа, наращивания бровей, ногтей, ресниц, волос. С депиляцией лучше подождать.
12 октября – Луна всё ещё растёт, усиливая эффект омолаживающих и питательных процедур.
13 октября – маникюр, педикюр, покраска волос пройдут успешно.
14 октября – удаление волос, отбеливание зубов, пилинги под запретом.
15 октября – день подходит для наращивания и плох для удаления волос.
16 октября – энергия Луны растёт, хорошо заняться физическими упражнениями.
17 октября – неблагоприятная дата для работы над причёской. Можно ухаживать за руками, ступнями и всей кожей.
18 октября – последняя возможность покрыть ногти до Полнолуния.
19 октября – день высокой активности Луны, разрешены только питательные процедуры.
20 октября – Полнолуние предлагает отдохнуть от любого ухода за телом.
21 октября – восстанавливающие ванны, массаж, ароматерапия: не более того.
22 октября – начинается период благоприятной депиляции в любых местах тела.
23 октября – Луна убывает, возвращая возможность стричься.
24 октября – удаление волос, обёртывания, пилинги хороши в этот день.
25 октября – наконец-то можно отбеливать зубы, профессионально чистить лицо. Любое избавление от волос эффективно.
26 октября – Хорошо будут работать пилинги и маникюр без покрытия.
27 октября – день особенно хорош для депиляции и работы с причёской.
28 октября – процедуры для очистки кожи нужно дополнить хорошим увлажнением, ведь Новолуние ещё далеко.
29 октября – Луна убывает, чувствительность покровов уменьшается, это уместно для удаления волос с тела.
30 октября – хорошо встряхнуть иммунитет массажем, в том числе антицеллюлитным.
31 октября – можно стричься, делать маникюр и педикюр. Покрывать ногти – только по минимуму.