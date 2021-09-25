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Какой сегодня церковный праздник 25 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

12:20:189/25/2021Фото: pixabay.com
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Охотники в этот день отправляются на охоту. Считается, если подстрелить дичь, то во всех делах будет сопутствовать удача.

При дожде облака плоские – к затяжному ненастью

Православные праздники 25 сентября 2021 года

Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы
Священномученика Автонома Италийского, епископа
Перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского (Меркушинского)

Народные праздники и приметы

Артамон Змеевик
По народному календарю в этот день почитают священномученика Автонома.

По наблюдениям, к этому сроку обитающие в полях змеи уползают в лес и прячутся в норы на зиму. Это дало вторую часть названия праздника.

Охотники в этот день отправляются на охоту. Считается, если подстрелить дичь, то во всех делах будет сопутствовать удача. Людям, которые не имеют отношения к охоте, лучше воздержаться от прогулок по лесу, иначе можно повстречать змей.

Если на березе и дубе опали все листья, то зима будет теплой. Много листьев на деревьях сулят лютые морозы.

Приметы

  • Ветер к вечеру не ослабевает и свое направление меняет в соответствии с движением солнца – к приближению циклона и непогоды.
  • Осиновые листья ложатся «лицом» вверх – к студеной зиме. Изнанкой кверху – зима будет теплая, если так и сяк – зима будет умеренная.
  • К 25 сентября деревья стоят голые – к ранней зиме.
  • Коли полевые мыши на деревню двинулись, жди холодную зиму.
  • При дожде облака плоские – к затяжному ненастью.
  • Больше народных примет на 25 сентября
Приметы

  • Ветер к вечеру не ослабевает и свое направление меняет в соответствии с движением солнца – к приближению циклона и непогоды.

  • Осиновые листья ложатся «лицом» вверх – к студеной зиме. Изнанкой кверху – зима будет теплая, если так и сяк – зима будет умеренная.

  • К 25 сентября деревья стоят голые – к ранней зиме.

  • Коли полевые мыши на деревню двинулись, жди холодную зиму.

  • При дожде облака плоские – к затяжному ненастью.

  • Больше народных примет на 25 сентября


Источник: my-calend.ru

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