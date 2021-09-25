Какой сегодня церковный праздник 25 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 25 сентября 2021 года
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы
Священномученика Автонома Италийского, епископа
Перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского (Меркушинского)
Народные праздники и приметы
Артамон Змеевик
По народному календарю в этот день почитают священномученика Автонома.
По наблюдениям, к этому сроку обитающие в полях змеи уползают в лес и прячутся в норы на зиму. Это дало вторую часть названия праздника.
Охотники в этот день отправляются на охоту. Считается, если подстрелить дичь, то во всех делах будет сопутствовать удача. Людям, которые не имеют отношения к охоте, лучше воздержаться от прогулок по лесу, иначе можно повстречать змей.
Если на березе и дубе опали все листья, то зима будет теплой. Много листьев на деревьях сулят лютые морозы.
Приметы
- Ветер к вечеру не ослабевает и свое направление меняет в соответствии с движением солнца – к приближению циклона и непогоды.
- Осиновые листья ложатся «лицом» вверх – к студеной зиме. Изнанкой кверху – зима будет теплая, если так и сяк – зима будет умеренная.
- К 25 сентября деревья стоят голые – к ранней зиме.
- Коли полевые мыши на деревню двинулись, жди холодную зиму.
- При дожде облака плоские – к затяжному ненастью.
- Больше народных примет на 25 сентября
- Ветер к вечеру не ослабевает и свое направление меняет в соответствии с движением солнца – к приближению циклона и непогоды.
- Осиновые листья ложатся «лицом» вверх – к студеной зиме. Изнанкой кверху – зима будет теплая, если так и сяк – зима будет умеренная.
- К 25 сентября деревья стоят голые – к ранней зиме.
- Коли полевые мыши на деревню двинулись, жди холодную зиму.
- При дожде облака плоские – к затяжному ненастью.
- Больше народных примет на 25 сентября
Источник: my-calend.ru