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"Ситимобил" списал 10 000 рублей за поездки на такси у спящей дома жительницы Новосибирска

2:48:459/25/2021Фото: pixabay.com
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Только через месяц после внутреннего расследования агрегатор вернул деньги - ошибочка вышла.

«Ситимобил» вернул ошибочно списанные 10 000 рублей жительнице Новосибирска

Ранним утром 25 августа с карты "Сбербанка" жительницы Новосибирска тремя платежами списали 10 000 рублей за поездки на такси «Ситимобил».

Но "пассажирка" заявила, что никуда не ездила. По ее словам, она не пользовалась услугами такси, и когда у нее с карты исчезли деньги, она спала дома.

-Сумма списания могла быть гораздо больше, но, на свое счастье, я проснулась в начале шестого утра, увидела этот процесс и успела перевести остаток средств на карте на другой счет, - рассказала пострадавшая.

Она обратилась с претензией в «Сбербанк», который запросил информацию в «Ситимобиле», но там ответили, что женщина воспользовалась их услугами.

В службе такси позже заявили, что произошла ошибка. «Ситимобил» вернул ошибочно списанные 10 тысяч рублей сибирячке.

«Нам искренне жаль, что подобный инцидент произошёл с жительницей Новосибирска. Мы начали разбираться в ситуации сразу же, как получили информацию и провели собственное расследование. К сожалению, произошла ошибка, которую мы исправим в ближайшее время. Все списанные средства уже возвращены пользовательнице», - говорится сообщении компании.

С момента списания денег до возврата прошел месяц. Видимо, внутреннее расследование агреготор проводил вплоть до 24 сентября.

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