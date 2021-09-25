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Убивший себя после встречи с Бастрыкиным глава СКР по Пермскому краю Сарапульцев уже пытался покончить с собой

8:25:059/25/2021Фото: СУ СКР по Пермскому краю
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Его предупредили, что он будет уволен после трагедии в Пермском университете, где первокурсник расстрелял людей. Полковник Сарапульцев тоже учился в этом вузе. Но в предсмертной записке он не назвал причин ухода из жизни.

Сергей Сарапульцев работал главой СУ СКР по Пермскому краю

Гибель главы следственного управления СКР по Пермскому краю Сергея Сарапульцева, которого жена нашла дома мертвым, могла стать результатом тяжелого общения с начальством, которое устроило нагоняй всем сотрудникам СК в Перми.

Приезд Александра Бастрыкина на место трагедии по истечении двух дней после расстрела завершился не так, как этого бы ему хотелось. Сергей Сарапульцев ушел домой после совещания 23 сентября и пообещал, что приедет после обеда, но супруга полковника нашла его тело в тот же день в доме.

Перед смертью Сарапульцев написал записку в которой обратился к Богу с просьбой простить ему все грехи. Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал, что глава регионального СК уже пытался покончить с собой в прошлом году и писал подобную записку. При этом не исключают у погибшего наличие какого-то психического заболевания.

После трагедии в Перми, когда студент-первокурсник расстрелял людей в пермском университете на место происшествия приехал Александр Бастрыкин, возглавляющий СКР, и пригрозил уволить Сарапульцева, причем он обещал, что в отношении полковника будет проведена доследственная проверка, об этом сообщили в URA.RU, ссылаясь на источники, владеющие информацией. Полковнику предъявили обвинение в халатном отношении и плохой организации работы после трагедии.

- В его адрес было много критики, в том числе необоснованной. По итогам встречи намекнули, чтобы готовился к увольнению, рассказал источник для «Лента.ру».

В то же время Ксения Макарова, возглавляющая поисковый отряд имени Бухановой, рассказала для «МК», что следователи на месте трагедии в пермском университете работали полтора дня без остановки и сна, они приехали в 12:00, а покинули место происшествия только после 22:00 следующего дня.

- Люди работали в режиме нон-стоп. А потом состоялось то самое совещание с Бастрыкиным, — сообщила Макарова.

Как рассказывают коллеги Сарапульцева, он тяжело переживал трагедию в Пермском университете, так как сам учился в данном вузе.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 20 сентября утром студент первого курса Тимур Бекмансуров пришел к зданию университета и начал расстреливать людей, попадавшихся на его пути. Он стрелял из дробовика 12-го калибра, который приобрел на законных основаниях. Во время нападения стрелок убил 6 человек. Пострадали от различных травм более 40.

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