Убивший себя после встречи с Бастрыкиным глава СКР по Пермскому краю Сарапульцев уже пытался покончить с собой

Гибель главы следственного управления СКР по Пермскому краю Сергея Сарапульцева, которого жена нашла дома мертвым, могла стать результатом тяжелого общения с начальством, которое устроило нагоняй всем сотрудникам СК в Перми.
Приезд Александра Бастрыкина на место трагедии по истечении двух дней после расстрела завершился не так, как этого бы ему хотелось. Сергей Сарапульцев ушел домой после совещания 23 сентября и пообещал, что приедет после обеда, но супруга полковника нашла его тело в тот же день в доме.
Перед смертью Сарапульцев написал записку в которой обратился к Богу с просьбой простить ему все грехи. Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал, что глава регионального СК уже пытался покончить с собой в прошлом году и писал подобную записку. При этом не исключают у погибшего наличие какого-то психического заболевания.
После трагедии в Перми, когда студент-первокурсник расстрелял людей в пермском университете на место происшествия приехал Александр Бастрыкин, возглавляющий СКР, и пригрозил уволить Сарапульцева, причем он обещал, что в отношении полковника будет проведена доследственная проверка, об этом сообщили в URA.RU, ссылаясь на источники, владеющие информацией. Полковнику предъявили обвинение в халатном отношении и плохой организации работы после трагедии.
- В его адрес было много критики, в том числе необоснованной. По итогам встречи намекнули, чтобы готовился к увольнению, рассказал источник для «Лента.ру».
В то же время Ксения Макарова, возглавляющая поисковый отряд имени Бухановой, рассказала для «МК», что следователи на месте трагедии в пермском университете работали полтора дня без остановки и сна, они приехали в 12:00, а покинули место происшествия только после 22:00 следующего дня.
- Люди работали в режиме нон-стоп. А потом состоялось то самое совещание с Бастрыкиным, — сообщила Макарова.
Как рассказывают коллеги Сарапульцева, он тяжело переживал трагедию в Пермском университете, так как сам учился в данном вузе.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 20 сентября утром студент первого курса Тимур Бекмансуров пришел к зданию университета и начал расстреливать людей, попадавшихся на его пути. Он стрелял из дробовика 12-го калибра, который приобрел на законных основаниях. Во время нападения стрелок убил 6 человек. Пострадали от различных травм более 40.