Состояние Шона Коннери: величайший агент 007 Джеймса Бонда имел многомиллионное состояние

Шон Коннери был шотландским актером, наиболее известным по роли Джеймса Бонда на экране. После семи фильмов о Бонде Шон стал легендарной кинозвездой. Сколько денег он заработал за свою долгую и успешную карьеру?
Шон Коннери начал свою карьеру в кино в 1950-х годах и был признан во всем мире благодаря своим талантам, заслужив за эти годы премию Оскар, BAFTA и Золотой глобус, пишет express.co.uk. Сколько стоила звезда Джеймса Бонда?
Шон умер 31 октября 2020 года в возрасте 90 лет, оставив после себя единственного ребенка Джейсона Коннери.
По данным Celebrity Net Worth, вероятно, Джейсон унаследовал состояние своего отца, которое составляло колоссальные 350 миллионов долларов.
В настоящее время это эквивалентно примерно 255 миллионам фунтов стерлингов.
Это огромная сумма, которую Шон накопил за свою жизнь благодаря своим талантливым актерским способностям.
Однако кинозвезда начал свою карьеру в кино только после двадцати с небольшим лет.
Он родился в Эдинбурге. В подростковом возрасте он работал молочником, а в 16 лет поступил на службу в Королевский флот.
Он был выписан в 19 лет из-за проблем со здоровьем - у него была язва двенадцатиперстной кишки, от которой страдали большинство мужчин в предыдущих поколениях его семьи.
Подрабатывая дома, Шон также играл в футбол и участвовал в соревнованиях по бодибилдингу.
Как сообщается, опытный футболист Шон был замечен менеджером «Манчестер Юнайтед» Мэттом Басби, когда ему было 23 года, но отказался от предложенного ему контракта на 25 фунтов в неделю.
Вместо этого шотландец решил стать актером, дебютировав в 1954 году в качестве одного из хористов Seabees в мюзикле «Южный Тихий океан».
После нескольких театральных постановок Шон появился в эпизоде полицейского сериала BBC «Диксон из Док-Грина».
В 1957 году он получил свою первую роль в кино в роли Спайка, мелкого гангстера в фильме Монтгомери Талли «Назад дороги нет».
После нескольких других менее известных ролей в кино и на телевидении, в том числе в роли Макбета в адаптации пьесы телеканала CBC 1961 года, Шон получил свою выдающуюся роль британского секретного агента Джеймса Бонда.
В период с 1962 по 1967 год Шон играл агента 007 в сериалах «Доктор Нет», «Из России с любовью», «Громовой шар» и «Живи только дважды».
Это были первые пять фильмов о Бонде, снятых Eon Productions.
Актер ушел из роли после пятой, но вернулся в седьмой, «Бриллианты навсегда», в 1971 году.
В 1983 году шотландец в последний раз появился в качестве секретного агента в «Never Say Never Again», римейке «Грозового шара».
Шон получил огромное признание критиков за роль Бонда, а его персонаж был выбран Американским институтом кино в качестве третьего величайшего героя в истории кино в июне 2003 года.
Хотя Бонд вознес Шона к славе, он устал от роли в седьмом фильме и даже сказал The Observer в 2004 году: «Я всегда ненавидел этого проклятого Джеймса Бонда. Я бы хотел его убить"
После Бонда Шон снялся в фильме Брайана Де Пальмы «Неприкасаемые» в 1983 году, получив премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, и в фильме Стивена Спилберга «Индиана Джонс и последний крестовый поход» в 1989 году.
За последнюю роль шотландский актер был номинирован на премию BAFTA и Золотой глобус.
Интересно,Шон отказался от роли Гэндальфа в фильмах «Властелин колец», а также от возможности появиться в роли Альбуса Дамблдора в сериале о Гарри Поттере.
По сообщениям, одна роль Гэндальфа принесла бы актеру 450 миллионов долларов.
Получив в июне 2006 г. награду Американского института кино за заслуги перед жанром, Шон подтвердил, что ушел из актерской карьеры.
В своей личной жизни Шон был женат на Дайане Клиенто - актере и матери его сына - с 1962 по 1973 год, а затем художнице Мишлин Рокбрюн с 1975 года до своей смерти в прошлом году.
Шотландец умер во сне в своем доме в Нассау на Багамах.