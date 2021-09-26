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Уникальные открытки с Международным днем глухих 26 сентября и слова добра и мира

1:15:129/26/2021
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Международный день глухих (International Deaf Day), отмечаемый ежегодно в последнее воскресенье сентября, был учрежден в 1951 году.

Международный день глухих

В международный день глухих
Затихнет пусть планета,
И ты попробуй час прожить
Без звуков в мире этом.

Чтоб сердцем смог услышать ты
Людей, живущих рядом,
Тех, кто общается с тобой
Лишь жестом или взглядом.

Я пожелаю в день глухих
Всем людям стать добрее,
И руку помощи подать
Тому, кто нас слабее.

Международный день глухих

Международный день глухих
Сегодня отмечаем,
Тех, кто в тиши живет всегда
Сегодня поздравляем.

Желаем счастья, мира вам,
Добра и понимания,
Всегда смотреть с надеждой в даль,
Искать свое призвание.

Международный день глухих

Международный день глухих, Торжественно напомнит. Что нужно быть добрей и помогать, Ведь сердце сердцу может, без слов любовь отдать.

Пускай здоровье будет крепким,
Пускай поддержка в людях не уйдет.
Чтобы тепло зашло всем в душу,
Тогда и горе стороной пройдет.

Источник: pozdravok.ru

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