Уникальные открытки с Международным днем глухих 26 сентября и слова добра и мира

В международный день глухих
Затихнет пусть планета,
И ты попробуй час прожить
Без звуков в мире этом.
Чтоб сердцем смог услышать ты
Людей, живущих рядом,
Тех, кто общается с тобой
Лишь жестом или взглядом.
Я пожелаю в день глухих
Всем людям стать добрее,
И руку помощи подать
Тому, кто нас слабее.
Международный день глухих
Сегодня отмечаем,
Тех, кто в тиши живет всегда
Сегодня поздравляем.
Желаем счастья, мира вам,
Добра и понимания,
Всегда смотреть с надеждой в даль,
Искать свое призвание.
Международный день глухих, Торжественно напомнит. Что нужно быть добрей и помогать, Ведь сердце сердцу может, без слов любовь отдать.
Пускай здоровье будет крепким,
Пускай поддержка в людях не уйдет.
Чтобы тепло зашло всем в душу,
Тогда и горе стороной пройдет.
Источник: pozdravok.ru