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26.09
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С Днем машиностроителя: красивые картинки от автора и слова признательности и восхищения работниками умнейшей профессии

2:45:039/26/2021Фото: fresh-cards.ru
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День машиностроителя, отмечаемый в России ежегодно в последнее воскресенье сентября, установлен указом Президиума Верховного Совета СССР.

День машиностроителя

С днём машиностроителя!
Желаем механизмов повелителям
Расчётов верных и побольше сил,
Чтоб каждый день вам радость приносил.

Удачи, веры, а в работе — точности,
В финансовой подушке — только прочности,
Здоровья крепкого, любви, добра,
В делах амурных — верности, тепла!

***

Покорителям деталей
И станков большой привет,
Поздравляем и желаем
Счастья вам на двести лет!

Если строишь ты машину,
То, считай, что не дурак,
Разбираешься успешно,
Что и нужно делать как.

Не терять запала в жизни,
Со здоровьем вам дружить,
Мира — дому, любви — в семьях,
Никогда вам не тужить!

День машиностроителя

Твоё призвание достойно уважения, И не найти в работе тебе равных. Желаю в праздник машиностроения Высот достичь и воплотить все планы!

Так пусть в твоих руках работа спорится,
Как пластилин, металл весь выгибается,
Успехами путь трудовой наполнится,
И будет ярким каждый день, как пятница!

***

Тебе в радость звон железок,
Это твой любимый звук,
Труд твой честный и полезный,
Поражает ловкость рук!

В построении машины
Лучший спец ты, спору нет,
И деталь приладишь дивно,
И подаришь фарам свет.

Пусть талант не угасает,
А крепчает с каждым днём,
И зарплата возрастает
В деле значимом твоём!

Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru

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