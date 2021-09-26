С Днем машиностроителя: красивые картинки от автора и слова признательности и восхищения работниками умнейшей профессии

С днём машиностроителя!
Желаем механизмов повелителям
Расчётов верных и побольше сил,
Чтоб каждый день вам радость приносил.
Удачи, веры, а в работе — точности,
В финансовой подушке — только прочности,
Здоровья крепкого, любви, добра,
В делах амурных — верности, тепла!
***
Покорителям деталей
И станков большой привет,
Поздравляем и желаем
Счастья вам на двести лет!
Если строишь ты машину,
То, считай, что не дурак,
Разбираешься успешно,
Что и нужно делать как.
Не терять запала в жизни,
Со здоровьем вам дружить,
Мира — дому, любви — в семьях,
Никогда вам не тужить!
Твоё призвание достойно уважения, И не найти в работе тебе равных. Желаю в праздник машиностроения Высот достичь и воплотить все планы!
Так пусть в твоих руках работа спорится,
Как пластилин, металл весь выгибается,
Успехами путь трудовой наполнится,
И будет ярким каждый день, как пятница!
***
Тебе в радость звон железок,
Это твой любимый звук,
Труд твой честный и полезный,
Поражает ловкость рук!
В построении машины
Лучший спец ты, спору нет,
И деталь приладишь дивно,
И подаришь фарам свет.
Пусть талант не угасает,
А крепчает с каждым днём,
И зарплата возрастает
В деле значимом твоём!
Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru