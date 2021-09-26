Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

26 сентября - Всемирный день контрацепции: берегите свое здоровье и счастье своих будущих дочек и сыночков

1:25:469/26/2021Фото: tipik.ru, bipbap.ru
0

Сколько великих людей, кого сгубила беспорядочная жизнь в порыве страсти забыв о контрацепции и получили смертельное следствие.

26 сентября - Всемирный День контрацепции
26 сентября - Всемирный День контрацепции

Главная задача этого праздника – просвещение, образование молодых людей и девушек. Сокращение случаев нежелательной беременности и уменьшение ВИЧ-заболеваний, передаваемых половым путем. Самый первый День контрацепции отметили в 2007 году. С инициативой тогда выступило ряд международных организаций, занимающихся демографическими вопросами, а также выступающих за защиту семейных ценностей, и решающих проблемы связанными с репродукцией и планированием семьи. Активисты призывают к ответственности, напоминая молодежи, что жизнь одна, а значит нужно со всей ответственностью подходит к таким темам, как родительство, продолжение жизни, брак. Задача подобных организаций – снизить количество незапланированных беременностей, особенно это касается страна Азии и Африки, где существует реальная угроза демографической катастрофы, связанной с перенаселением территорий. Какого числа отмечаем День контрацепции - 26 сентября.

26 сентября - Всемирный День контрацепции
26 сентября - Всемирный День контрацепции

Любить и быть любимым – это ли не счастье,
Заняться сексом классным в порыве страсти,
Это так прекрасно, а главное полезно,
Партнеру и тебе безумно интересно.
Но обезопасить друг друга не забудь,
И тогда вкушай сладострастный фрукт,
Без болезней, страха, боли, слез и гнева,
Будет людям классно, будет офигенно.

26 сентября - Всемирный День контрацепции
26 сентября - Всемирный День контрацепции

Они такие, как и мы,
Они хотели жить на свете,
Но аборт их сгубил
И не будет маленькой жизни на планете!
Одумайся, что ты натворил.
Если время твое не пришло
Или морально еще не готов
Предохраняйся постоянно
Чтобы не было несостоявшихся отцов!

26 сентября - Всемирный День контрацепции
26 сентября - Всемирный День контрацепции

Сколько великих людей,
Кого сгубила беспорядочная жизнь
В порыве страсти забыв о контрацепции
И получили смертельное следствие.
О здоровье нужно думать всегда,
Чтоб не приключилась беда!

26 сентября - Всемирный День контрацепции
26 сентября - Всемирный День контрацепции

Молодые, горячие, пылкие,
Вы способны на чувства и страсть.
Но чтоб не было горькой ошибки,
О защите должны помнить, знать.
Чтобы грех не совершать
Тяжкий и бесчеловечный –
Жизни зародыш не лишать,
О контрацепции нужно знать, конечно.

Источник: pozdravkin.com

Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Смешные провинциалки, которые хотят стать леди
vsenovosti.net
Метро, как отдельная вселенная
vsenovosti.net
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Что известно об убийстве российского подполковника в Донбассе
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мгновенный ответ РФ на идею Зеленского о переименовании страны
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Девушки в стиле Pin Up, 25 ярких фото
Кедми пояснил, как РФ обезвредит атакующий военный флот США
Звезды, которые не блистали красотой в начале карьеры
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Откровения из Союза: фото, которые прятали годами
vsenovosti.net
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
праздникстихисмспоздравленияпраздникиоткрыткидень контрацепции
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Чем вы пользуетесь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Звезды, которые смыли косметику и напугали всех
Эталоны красоты Голливуда: женщины-иконы
В России ответили Эрдогану по Крыму словами Петра Первого
Невероятные снимки прошлых лет
vsenovosti.net

Последние новости

26 сентября - Всемирный день контрацепции: берегите свое здоровье и счастье своих будущих дочек и сыночков
1:25:46 9/26/2021
26 сентября - Всемирный день контрацепции: берегите свое здоровье и счастье своих будущих дочек и сыночков
Уникальные открытки с Международным днем глухих 26 сентября и слова добра и мира
1:15:12 9/26/2021
Уникальные открытки с Международным днем глухих 26 сентября и слова добра и мира
Корнилов день: по народным приметам категорически запрещено 26 сентября выкапывать на огороде репу, но обязательно нужно высаживать кусты смородины и яблонь
1:00:03 9/26/2021
Корнилов день: по народным приметам категорически запрещено 26 сентября выкапывать на огороде репу, но обязательно нужно высаживать кусты смородины и яблонь
Herzliche Glückwünsche: чудесные поздравления с праздником 26 сентября - Европейский день языков
12:43:59 9/26/2021
Herzliche Glückwünsche: чудесные поздравления с праздником 26 сентября - Европейский день языков
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 сентября 2021 в России и мире
12:20:47 9/26/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 26 сентября 2021 в России и мире
Поздравления с Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия на 26 сентября: мир лучше любой войны!
10:47:50 9/25/2021
Поздравления с Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия на 26 сентября: мир лучше любой войны!
Почему бросившие курить едят самую вредную пищу: исследование об никотиновой абстиненции
10:00:09 9/25/2021
Почему бросившие курить едят самую вредную пищу: исследование об никотиновой абстиненции
Третью вакцину от коронавируса будут массово ставить в США: сначала миллионам пожилых американцев
6:30:17 9/25/2021
Третью вакцину от коронавируса будут массово ставить в США: сначала миллионам пожилых американцев
Неожиданный цвет года 2022 года: им стал "вечнозеленый туман"
6:00:20 9/25/2021
Неожиданный цвет года 2022 года: им стал "вечнозеленый туман"
День матери 2021: Происхождение и значение слова Мама – как поздравить любимого и самого родного человека
4:00:23 9/25/2021
День матери 2021: Происхождение и значение слова Мама – как поздравить любимого и самого родного человека