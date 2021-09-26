26 сентября - Всемирный день контрацепции: берегите свое здоровье и счастье своих будущих дочек и сыночков

Главная задача этого праздника – просвещение, образование молодых людей и девушек. Сокращение случаев нежелательной беременности и уменьшение ВИЧ-заболеваний, передаваемых половым путем. Самый первый День контрацепции отметили в 2007 году. С инициативой тогда выступило ряд международных организаций, занимающихся демографическими вопросами, а также выступающих за защиту семейных ценностей, и решающих проблемы связанными с репродукцией и планированием семьи. Активисты призывают к ответственности, напоминая молодежи, что жизнь одна, а значит нужно со всей ответственностью подходит к таким темам, как родительство, продолжение жизни, брак. Задача подобных организаций – снизить количество незапланированных беременностей, особенно это касается страна Азии и Африки, где существует реальная угроза демографической катастрофы, связанной с перенаселением территорий. Какого числа отмечаем День контрацепции - 26 сентября.
Любить и быть любимым – это ли не счастье,
Заняться сексом классным в порыве страсти,
Это так прекрасно, а главное полезно,
Партнеру и тебе безумно интересно.
Но обезопасить друг друга не забудь,
И тогда вкушай сладострастный фрукт,
Без болезней, страха, боли, слез и гнева,
Будет людям классно, будет офигенно.
Они такие, как и мы,
Они хотели жить на свете,
Но аборт их сгубил
И не будет маленькой жизни на планете!
Одумайся, что ты натворил.
Если время твое не пришло
Или морально еще не готов
Предохраняйся постоянно
Чтобы не было несостоявшихся отцов!
Сколько великих людей,
Кого сгубила беспорядочная жизнь
В порыве страсти забыв о контрацепции
И получили смертельное следствие.
О здоровье нужно думать всегда,
Чтоб не приключилась беда!
Молодые, горячие, пылкие,
Вы способны на чувства и страсть.
Но чтоб не было горькой ошибки,
О защите должны помнить, знать.
Чтобы грех не совершать
Тяжкий и бесчеловечный –
Жизни зародыш не лишать,
О контрацепции нужно знать, конечно.
Источник: pozdravkin.com