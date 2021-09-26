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26 сентября - Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме: Что принято делать в Воскресение Словущее. Молитва силы духа

1:30:199/26/2021Фото: pixabay.com
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Строительство церкви Воскресения Христова, было завершено в том же году, что и Тирский синод, и на тридцатом году правления Константина Великого — 13 сентября, по новому стилю 26 сентября.

Когда стал править святой Константин принявший тогда христианство, вместе с мудрой матерью императрицей Еленой стали восстанавливать Город

Обновление Храма Воскресения Христова произошедшее в Иерусалим после того, как церковь была построена Императором Константином и святой Еленой, его матерью.

После добровольной смерти на Кресте, святое место страданий Иисуса Христа долгое время было закрыто язычниками. Это случилось в период правления римского императора Тита, захватившего Иерусалим. Он полностью уничтожил церковь и город Соломона, выстроив на том месте языческий храм поклонения Венере. Также поставил рядом ее идола. Над гробом Господним он установил идола бога Дия.
Язычники приносили жертвы своим богам и совершали разные ритуалы, с распутными поступками.

В месте же рождения от Девы Марии Христа, император установил идола Адониса. Все было сделано специально, чтобы люди полностью забыли о Боге, и чтобы они больше не помнили места где учил когда-то Иисус.

Когда стал править святой Константин принявший тогда христианство, вместе с мудрой матерью императрицей Еленой стали восстанавливать Город и очищать. Для этого они сносили языческие храмы и их идолов. А когда дело дошло до Голгофы, то на месте языческого места поклонения богини, обнаружили пещеру, которая была закопана и засыпана мусором. После снесения храма, под обломками обнаружили три креста. Один из них оказался крестом Господним, который они опознали, когда приложили его к больной женщине. Она тут же выздоровела и стала себя чувствовать хорошо.

Строительство церкви Воскресения Христова, было завершено в том же году, что и Тирский синод, и на тридцатом году правления Константина Великого — 13 сентября, по новому стилю 26 сентября. Сегодня храм более известен под названием: храм Гроба Господня.

Молитва Обновления Храма Воскресения Господня:
Обновления Духа в сердцах/ и просвещение внутренним даруй/ верою совершающим священная обновления храма дому Твоего,/ eмуже благоволил еси создатися в Твое Божественное имя,// Единe во святых Прославляемый.

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