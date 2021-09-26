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27 сентября – Двунадесятый праздник Воздвижения Креста Господня: особые категорические запреты и очень важные дела для верующих

6:00:409/26/2021Фото: pixabay.com
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Когда с паломничеством в Иерусалим поехала мать Константина Елена, то она узнала, что рядом с горой Голгофой, местом, где распяли Христа, есть пещера, в которой может находиться Крест Господень.

В народе, у древних славян, на праздник не рекомендуется ходить в лес

Праздник Воздвижения Креста Господня отмечается всеми христианами 27 сентября. Этот день вбирает в себя много традиций и запретов, которые формировались веками существования этого праздника.

История праздника началась еще в период правления Великого Константина, первого римского императора, принявшего христианскую веру. Когда он пришел к правлению, то по всей стране царило язычество. Всюду стояли языческие храмы и идолы. Когда с паломничеством в Иерусалим поехала мать Константина Елена, то она узнала, что рядом с горой Голгофой, местом, где распяли Христа, есть пещера, в которой может находиться Крест Господень. Тогда она приказала снести храм и откопать пещеру. В ней нашли три Креста. Чтобы узнать на каком из них был распят Христос, их прикладывали к больной женщине при смерти. Когда очередь дошла до святыни, то она тут же выздоровела. В этот же день крест воздвигли, чтобы каждый верующий смог увидеть Его.

В народе, у древних славян, на праздник не рекомендуется ходить в лес. Поскольку именно 27 сентября все пресмыкающиеся земные твари начинают искать место для зимовки. Для этого они ищут место потеплее. Змеи и ящерицы могут заползти в дом или в подвал. Поэтому раньше закрывали на праздник все двери и окна, а также стайки и ворота.

При этом охотники любили этот день: в лесу было много живности, но и сезон охоты заканчивался. Жители деревень надевали высокие сапоги и шли в лес.

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