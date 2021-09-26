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Можно ли работать, убираться и посещать кладбище 27 сентября в великий праздник Воздвижения Креста Господня?

12:00:569/26/2021Фото: pixabay.com
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Но все изменилось, когда пришел император Константин. Он и его мать царица Елена снесли всех языческих идолов, и откопали пещеру, где был под кучей обломков и мусора Крест Господень.

Под кучей обломков и мусора Крест Господень

Языческие римские императоры хотели полностью стереть из человеческой памяти святые места, где Иисус Христос пострадал и воскрес за человечество. Император Адриан приказал покрыть землю Голгофы, а также построить храм языческой богини Венеры.

Но все изменилось, когда пришел император Константин. Он и его мать царица Елена снесли всех языческих идолов, и откопали пещеру, где был под кучей обломков и мусора Крест Господень.

По завершении этого все люди пели “Мы поклоняемся Твоему Кресту, о Учитель...” Хор вернулся в свои клеро, чтобы спеть дальнейшие гимны Кресту, в то время как епископ приложился к Кресту, за которым последовали духовенство, монахи, семинаристы, а затем все верующие. Как и на всех праздниках, каждый помазывается благословенным маслом и получает небольшой букет цветов, на которые была вылита розовая вода на Крест. В прежние времена благочестивые женщины просили отнести воду, оставшуюся в большой кастрюле, к себе домой и заварить из нее чай для исцеления.

27 сентября запрещено убираться, работать, особенно заниматься тяжелым физическим трудом. Ходить на кладбище не запрещается, но нужно помнить, что это светлый радостный праздник, означающий победу добра над злом, поэтому сильно унывать нельзя.

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