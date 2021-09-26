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Неожиданный цвет года 2022 года: им стал "вечнозеленый туман"

6:00:209/25/2021Фото: foxnews.com
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Предыдущие тона Sherwin-Williams, выигравшие серый цвет, были Poised Taupe для 2017 года, теплый средне-серый с оттенком пурпурного, и Urbane Bronze для 2021 года, нейтральный темно-серый.

интерьер
Цвет краски был выбран глобальной командой специалистов по цвету и дизайну, которая, как сообщается, проанализировала ассортимент трендовых цветов


«Вечнозеленый туман» - выдающийся цвет Шервин-Уильямс на 2022 год.

Sherwin-Williams назвал свой «Цвет года» на 2022 год, и на этот раз это Evergreen Fog - спокойный серо-зеленый оттенок, вдохновленный природой, пишет foxnews.com.

Цвет краски был выбран глобальной командой специалистов по цвету и дизайну, которая, как сообщается, проанализировала ассортимент трендовых цветов. Согласно пресс-релизу Sherwin-Williams, вечнозеленый туман был ведущим цветом в ежегодном прогнозе Colormix Forecast.

«Evergreen Fog - это изысканная цветовая палитра для пространств, которые жаждут утонченного, но потрясающего оттенка», - заявила Сью Уодден, директор по цветному маркетингу Sherwin-Williams. «Evergreen Fog вдохновляет нас начинать заново и является отличным выбором для современных интерьеров и экстерьеров».

Далее она сказала, что Evergreen Fog может быть подходящим для пространств, которые нуждаются в «восстанавливающем прикосновении», включая дома, гостиничные номера, рестораны и офисные помещения.

Гибридный цвет якобы хорошо сочетается с естественными текстурами и тканями, глубокими черными оттенками и металлами, такими как золото шампанского или теплая латунь, согласно данным компании, производящей краски более века назад.



Вечнозеленый туман - 12-й цвет года по версии Шервин-Уильямс и уже третий раз, когда зеленый или серый цвет удостоен этой чести.

Цветом года компании в 2012 году стал аргайл, настоящий зеленый оттенок драгоценного камня. Спустя год Шервин-Уильямс выбрала цветом года Алоэ пастельного мятного оттенка.

Предыдущие тона Sherwin-Williams, выигравшие серый цвет, были Poised Taupe для 2017 года, теплый средне-серый с оттенком пурпурного, и Urbane Bronze для 2021 года, нейтральный темно-серый.

Объявление о цвете года от Sherwin-Williams появилось вскоре после того, как Институт цвета Pantone опубликовал отчет о модных цветовых трендах на весенне-летний сезон 2022 года, который включает зеленый и серый цвета.

Pantone еще не назвала свой цвет года, но в 2020 году запатентованная компания по воспроизведению цветов назвала желтый и серый цвет.
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