Красивые женские и мужские имена для октябрьских детей

Октябрь - время ярких красок, последних цветов, украшенных тропинок листочками и первых заморозков.
Самое красивое событие месяца-изменение красок природы. Трудно назвать какое дерево в самом красивом осеннем платье.
Птицы продолжают улетать на юг. Некоторые животные начинают запасаться едой на зиму. Рыжая белка почти собрала нужные грибы,орехи и ягоды.
Если вы ожидаете ребенка в этом месяце, вы можете прочитать наш список красивых октябрьских детских имен для мальчиков и девочек.
Для мальчиков
Александр, Андрей, Антон, Егор, Аркадий, Борис, Евгений, Валентин, Виктор, Вячеслав, Георгий, Давид, Даниил, Денис, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Максим, Роман, Олег, Остап, Петр, Сергей, Симон, Степан, Филипп, Харитон, Яков.
- Мальчики, рожденные в октябре наделены главными качествами, которые пригодятся им в жизни. В список входят: целеустремленность, сила воли, желание достигать своих целей, увлеченность, обаятельностью и природной харизмой. Они любят находить красоту в окружающем их мире. При этому свой внутренний мир у них не менее красиво обустроен. Для них главное в жизни – равновесие и порядок.
Для девочек
Анна, Мария, Татьяна, София, Алеся, Ева, Наталья, Мирра, Евгения, Арина, Ефросинья, Любовь, Надежда, Прасковья, Елена, Ангелина, Виктория, Злата, Елизавета, Марина, Ксения, Ариадна, Иона, Фекла, Устинья, Виринея, Евлампия.
- Девочки, рожденные в октябре, любят природу, они активны, их интересует все красивое и загадочное. Иногда могут ударяться в мистику. При этом остаются благоразумными в любой ситуации. Они находят компромиссы в любой ситуации. Их природная женственность и хороший вкус – притягивают к себе внимание окружающих. Главные ценности для октябрьских девочек — семья, родители, дети. Но, без природной мудрости они не лишаются таких качеств как: целеустремленность, желание развиваться и создавать что-то свое.