Погода в Бердске 26 сентября 2021 года: как раньше проводили Корнилов день?

В воскресенье, 26 сентября в Бердске температура воздуха продержится на околонулевых показателях. Так с ура воздух прогреется всего до 0 градусов, с утра слегка потеплеет, температура поднимется до +2 градусов. При этом в воздухе будет ощущаться весь день как -3 по Цельсию.
Ветер в этот день подует северо-западный с порывами до 5.4 м/c. Давление понизится и составит 750 мм ртутного столба. При относительной влажности воздуха 90%.
26 сентября в народе отмечается Корнилов день, в церковном календаре это день святого Корнилия, римского сотника из Кесарии Палестинской, который был обращен в христианство апостолом Петром.
В народе верили, что на Корнилов день корни у растений перестают расти. Это означало, что сегодня самое подходящее время собрать оставшийся урожай. Но был один овощ — исключение. И это была репа – ее оставляли дозревать в почве.
После завершения огородной страды и подготовки овощей к зиме хозяйки готовили из нового урожая различные вкусные блюда, для того чтобы порадовать мужей и домочадцев. И особенно в большом почёте в этот день была редька, которую наши предки даже называли королевой овощей. Связано это с тем, что этот овощ содержит в себе огромное количество полезных веществ и витаминов, которые особенно необходимы человеку в холодное время года.