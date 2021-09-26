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Погода в Бердске 26 сентября 2021 года: как раньше проводили Корнилов день?

11:30:169/25/2021Фото: pixabay.com
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В народе верили, что на Корнилов день корни у растений перестают расти.

Сегодня самое подходящее время собрать оставшийся урожай

В воскресенье, 26 сентября в Бердске температура воздуха продержится на околонулевых показателях. Так с ура воздух прогреется всего до 0 градусов, с утра слегка потеплеет, температура поднимется до +2 градусов. При этом в воздухе будет ощущаться весь день как -3 по Цельсию.

Ветер в этот день подует северо-западный с порывами до 5.4 м/c. Давление понизится и составит 750 мм ртутного столба. При относительной влажности воздуха 90%.

26 сентября в народе отмечается Корнилов день, в церковном календаре это день святого Корнилия, римского сотника из Кесарии Палестинской, который был обращен в христианство апостолом Петром.

В народе верили, что на Корнилов день корни у растений перестают расти. Это означало, что сегодня самое подходящее время собрать оставшийся урожай. Но был один овощ — исключение. И это была репа – ее оставляли дозревать в почве.

После завершения огородной страды и подготовки овощей к зиме хозяйки готовили из нового урожая различные вкусные блюда, для того чтобы порадовать мужей и домочадцев. И особенно в большом почёте в этот день была редька, которую наши предки даже называли королевой овощей. Связано это с тем, что этот овощ содержит в себе огромное количество полезных веществ и витаминов, которые особенно необходимы человеку в холодное время года.

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