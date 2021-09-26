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Магнитная буря 26 сентября 2021: геоудар с силой в пять баллов обрушится на землю в этот день

10:45:199/25/2021Фото: pixabay.com
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Сила магнитной бури увеличится до 5 баллов в 22.00 по новосибирскому времени, и продержится целых шесть часов.

Существует прямая связь между солнечными бурями и биологическим воздействием на человека

Космическая погода нанесет самый серьезный удар 26 сентября 2021 года. Уже к вечеру на Землю обрушится магнитная буря с силой в 5 баллов. Так, с утра день не будет предвещать беды, но к вечеру волнение потихоньку начнет нарастать. В 12 часов по Москве и в 16.00 по новосибирскому времени – геомагнитный удар составит 4 балла. Продержится данная обстановка шесть часов. Затем ее сила увеличится до 5 баллов в 22.00 по новосибирскому времени, и, также продержится целых шесть часов.

Как мы уже знаем, магнитные бури возникают от вспышек на Солнце. Они называются магнитными бурями на Солнце, которые выглядит как очень яркое пятно и извержение газовой поверхности. Солнечные вспышки выделяют огромное количество высокоэнергетических частиц и газов, которые очень сильно горячи. Они выбрасываются за тысячи миль от поверхности Солнца.

Существует прямая связь между солнечными бурями и биологическим воздействием на человека. Поэтому для метеозависимых – это опасное время. У многих людей с хроническими заболеваниями или сильной чувствительностью к погоде, могут возникнуть обострения болезней. А некоторые люди чувствуют себя взволнованными и испытывают необъяснимую внутреннюю тревогу.

Солнечные вспышки могут вызывать у метеопатов нервозность, беспокойство, головокружение, дрожь, раздражительность, вялость, усталость, забывчивость, учащенное сердцебиение, тошноту, а также скачки давления и головные боли.

Что испытывают наши читатели - метеопаты?

- Сильная головная боль с утра.

- Сердце как бьётся слышно, головокружение и тремор с тревогой.

- Ночью просыпалась, голова тяжёлая.

- Очень сильная слабость, голова болела

- Лоб горит сильно.

Как помочь себе в это тяжелое время?

Чтобы успокоиться и провести день менее болезненно, необходимо придерживаться сегодня здорового образа жизни: исключить курение, кофе, алкоголь. Постараться не употреблять в пищу все жареное и плохие жиры. С утра лучше всего погулять на свежем воздухе, а вечером, перед сном, выпить успокаивающие травяные сборы. За 1- 1,5 вместо ужина, выпить стакан кефира.

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