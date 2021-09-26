Астрологи назвали прирожденных лидеров и великих начальников среди знаков зодиака

Некоторые люди прирожденные лидеры, а некоторые нет. И даже если вы, как известно, самый уважаемый знак зодиака, вы не обязательно будете лучшим лидером.
Когда мы говорим о том, что нужно для того, чтобы стать выдающимся лидером , обычно это комбинация готовности к компромиссу, логичности, а не эмоциональности, и при этом достаточной заботы о других людях, чтобы не стать управляемым деньгами роботом, пишет yourtango.com.
Как говорит Рассел Х. Юинг: «Босс вызывает страх, лидер - уверенность. Босс устраняет вину, лидер исправляет ошибки. Босс знает все, лидер задает вопросы. Босс делает работу тяжелой, а лидер делает ее интересной».
А когда дело доходит до лучших знаков зодиака-лидеров, многие из них становятся отличными начальниками, а другие ужасно терпят поражение.
Например, работая на Деву, вы обнаружите, что они гуманисты и целеустремленны, и они не терпят лишнего. С другой стороны, вы обнаружите, что Скорпион часто будет склонен создавать свои собственные BS, пытаясь заставить вас думать, что они важнее, чем они есть (на самом деле они просто пытаются убедить себя).
Хотя у каждого есть потенциал стать великим лидером в правильной обстановке и с правильными людьми, некоторые были рождены с большим количеством качеств, соответствующих сильному лидерству, чем другие.
Знаки Зодиака, которые делают великих боссов, ранжированы от наибольшего до наименьшего
1. Овен (21 марта - 19 апреля)
Овен рожден, чтобы вести. Как самый первый знак Зодиака, они воплощают в себе все черты, присущие «первенцу» . Они логичны, решительны и преуспевают, когда помогают другим функционировать оптимально.
Овен - один из знаков зодиака, из которых получаются лучшие боссы, потому что они происходят от сотрудничества, а не от эго, и они могут исключить свои эмоции из уравнения и сделать осознанный выбор. Они также часто бывают творческими и новаторскими гениями (Леонардо да Винчи, Томас Джефферсон и Винсент Ван Гог были Овнами).
Эта комбинация делает их исключительно мощными, потому что они способны оттачивать невероятные идеи с практическим воплощением (вышеупомянутые имена были не только творческими, они были плодовитыми в своей работе), и то же самое можно сказать о большинстве Овнов. В целом они могут быть не самыми горячими лидерами, но они наиболее эффективны.
2. Дева (23 августа - 22 сентября)
Девы - гуманитарии. Они ведут с определенной целью.
Девы становятся отличными начальниками, потому что их интересы не только в развитии своего продукта или компании или просто в повышении своей прибыли. Нет, Девы слишком увлечены человеческими интересами, чтобы быть холодными и расчетливыми.
Вот что делает их удивительными для работы: у них почти всегда есть какая-то более великая цель или концепция.
Хотя из-за их склонности часто переоценивать потенциальные негативные последствия или беспокоиться о них, они иногда могут казаться немного чрезмерно осторожными и не склонными к риску, они обычно способны преодолевать свои колебания своей страстью к тому, чтобы помогать другим людям строить жизнь, которой они гордятся.
3. Стрелец (22 ноября - 21 декабря).
Стрельцы - отличные боссы, потому что они меньше всего склонны к микроменеджменту. Они верят в творчество, самоисследование и идею о том, что, когда каждый человек реализует свой потенциал, группа функционирует оптимально.
Возьмем, к примеру, знаменитого Стрельца Уолта Диснея и его совет не относиться к детям, которых вы воспитываете, как к хрупким цветочкам. Такой же образ мышления и у Стрельцов подходит к своей работе в качестве боссов.
Они хотят, чтобы вы учились сами, думали сами и обретали независимость . Кроме того, они меньше всего склонны даже заботиться о проблемах других людей; они слишком заняты, делая то же самое для себя.
В конце концов, из Стрельцов получаются отличные боссы, потому что они держатся подальше, но при этом сосредоточены и движимы. Они - настоящая мечта, ради которой нужно работать.
4. Весы (23 сентября - 22 октября).
Управляемые Весами, Весы - феноменальные боссы. Они часто ясны, справедливы и настолько склонны делать то, что они считают морально справедливым, что вы почти всегда можете доверять им делать то, что правильно.
Весы любят людей, поэтому хотят работать с людьми, которые им нравятся. Однако они плохо реагируют на конфликт и часто хотят уважения и превосходства.
Они плохо ладят с воинственными или неуважительными людьми. Но, учитывая правильную группу людей, Весы преуспевают как лидеры, особенно когда они работают над тем, что, по их мнению, служит большему благу человечества.
5. Телец (20 апреля - 20 мая)
Тельцы - самый благодарный начальник, но они также и самые разборчивые. Вы обнаружите, что Тельцы очень зацикливаются на желании, чтобы их видение было именно таким, как они его себе представляли, и они склонны к упрямству и потенциально микроменеджменту.
Тем не менее, когда вы делаете хорошую работу, никто не будет утверждать вас так, как Телец. Если вы являетесь активом команды, Телец гарантирует, что вы это знаете, и сделает все возможное, чтобы вознаградить вас тем способом, который они сочтут нужным.
Например, Марк Цукерберг, генеральный директор Facebook, является Тельцом. Босс-Телец также будет лоялен к вам большую часть времени (конечно, на это есть смягчающие обстоятельства). Но, вообще говоря, босс-Телец - это тот, кому вы можете доверять, учитывая, что он уже начал доверять вам.
6. Близнецы (21 мая - 20 июня)
Близнецы-боссы прекрасно умеют многозадачность. Они из тех людей, которые могут придумать удивительную идею и действительно приложить руку к тому, чтобы претворить ее в жизнь.
В отличие от Водолея, например, Близнецы действительно хотят участвовать во всех аспектах своего бизнеса или компании. Они будут активными и заинтересованными и захотят высказать свое мнение по большинству вопросов.
Однако, с другой стороны, это может легко превратиться в микроменеджмент, и когда Близнецы становятся подавленными, они могут быть ненадежными и чрезмерно драматичными.
7. Рак (21 июня - 22 июля).
Раки - теплые, дружелюбные и целеустремленные начальники. С ними легко поговорить, они заботятся о вашем благополучии и хотят, чтобы все чувствовали себя хорошо на работе. Они понимающие и дружелюбные, и это одни из самых приятных людей, с которыми можно работать.
Однако Раки также могут быть ошеломлены своей эмоциональностью, поэтому ожидайте капризности, а иногда и отсутствия четкого направления. Ракам лучше, когда они работают в команде, а не напрямую руководят другими людьми.
8. Козерог (22 декабря - 19 января).
С другой стороны, из Козерогов получаются отличные начальники, потому что они хорошо придерживаются структуры.
Это означает, что они никогда не застают вас врасплох; вы будете знать, что будет, вы будете знать, что ожидается, и вы не будете подчиняться нереалистичным стандартам, и они будут бросать вам диковинные идеи и ожидать, что вы воплотите их в жизнь без руководства. В этом смысле Козероги - отличное место для работы.
Однако когда дело доходит до инноваций, изменения игры или, возможно, представления идеи, о которой они раньше не думали, они могут показаться непредубежденными, но они всегда предпочтут то, к чему привыкли.
Вдобавок ко всему, Козероги, как правило, жаждут одобрения других людей, и это будет определять их решения больше, чем их собственная интуиция.
9. Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Рыбы слишком эмоциональны, чувствительны и креативны, чтобы чувствовать себя комфортно и счастливо, управляя другими людьми.
Во многих отношениях они обнаруживают, что навязывание правил и ожиданий другим людям душит их, и они скорее будут тратить свое время на создание и открытие, чем на то, чтобы играть с другими как хорошего или плохого полицейского.
Дело не в том, что Рыбы неспособны к управлению, а в том, что они от природы не обладают лидерскими качествами, которыми обладают другие знаки.
Чтобы они преуспели в такой обстановке, им нужно работать над тем, чем они глубоко увлечены. В таком случае они могут показать пример.
10. Лев (23 июля - 22 августа)
Львы - доминирующие лидеры, и они не всегда готовы идти на компромисс. Они часто интерпретируют критику или неприятности как пренебрежительное отношение к своему характеру, что не только неверно, но и непродуктивно.
Это делает их очень пугающими для обратной связи и еще более пугающими для работы. Под руководством Льва вы будете бояться ошибаться, в то время как другие знаки будут поощрять вас хотя бы попробовать, и тогда вы сможете учиться вместе.
Лев также является сдержанным перфекционистом и будет навязывать это любому, кого нанимает или за кого отвечает. Предоставление кому-то, кто уже так склонен к эгоизму, большей лидерской власти, обычно не лучшая комбинация.
11. Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Со Скорпионами приятно работать, но не всегда работать. Они не прирожденные лидеры, и иногда их желание казаться важными заставляет их раздувать ваши ошибки и становиться придирчивыми.
Скорпионы известны своей необоснованной разборчивостью или преувеличением своей «занятости», и все это происходит по этой причине.
Вдобавок ко всему , Скорпионы склонны к порождению темных эмоций, которые они не сразу понимают. Они будут говорить о вас за вашей спиной, если они им недовольны, и будут ожидать, что вы все уловите, когда вас впервые покажут.
12. Водолей (20 января - 18 февраля)
Водолеи - худшие лидеры Зодиака, и это прискорбно, потому что у них также есть величайший потенциал для лидерства.
Именно они способны придумывать совершенно новые, новаторские идеи и концепции, и, если им будут предоставлены правильные инструменты, ресурсы и члены команды, они могут создать в мире нечто, чего никогда раньше не существовало.
Проблема, с которой они сталкиваются, заключается в том, что они думают так иначе, чем другие люди, им трудно общаться. Вот почему крайне важно, чтобы они нанимали подходящих сотрудников, чтобы они позаботились о более человечной стороне бизнеса, чтобы они могли вернуться к тому, что им предназначено.