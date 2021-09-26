Путин предложил на должность спикера Госдумы снова избрать Вячеслава Володина

Президент России Владимир Путин внес предложение вновь избрать спикером нижней палаты парламента Вячеслава Володина, который занимал данный пост в Госдуме предыдущего созыва. Как пояснил глава государства, Володин «достоин» занимать данный пост, однако, решение остается за депутатами.
Вячеслав Володин поблагодарил президента за доверие и отметил, что работая в Госдуме седьмого созыва, парламентарии ставили интересы страны выше собственных, что и привело к быстрому развитию страны в столь непростое время.
- Говоря вам слова благодарности за доверие и решение о внесении кандидатуры для рассмотрения Думы при избрании председателя Государственной Думы, хочу еще раз сказать, что это удается, потому что мы уходим от популизма, мы находим в себе эти возможности, ставя вопросы наших граждан — повышения благосостояния, развития экономики, защиты суверенитета — выше внутриполитических задач, - заявил Володин.
Представители политических партий в парламенте высказали свое мнение по поводу личности спикера и согласились, что Володин — лучшая кандидатура на данный пост.
Вячеслав Володин является спикером Госдумы с момента начала работы седьмого созыва — с октября 2016 года. Жириновский назвал его хорошим организатором и доброжелательно настроенным руководителем.