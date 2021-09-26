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Путин предложил на должность спикера Госдумы снова избрать Вячеслава Володина

4:27:009/26/2021Фото: Wikimedia Commons
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Решение о председателе нижней палаты парламента принимается голосованием представителей избранных партий.

Вячеслав Володин предложен президентом возглавить новый созыв ГД

Президент России Владимир Путин внес предложение вновь избрать спикером нижней палаты парламента Вячеслава Володина, который занимал данный пост в Госдуме предыдущего созыва. Как пояснил глава государства, Володин «достоин» занимать данный пост, однако, решение остается за депутатами.

Вячеслав Володин поблагодарил президента за доверие и отметил, что работая в Госдуме седьмого созыва, парламентарии ставили интересы страны выше собственных, что и привело к быстрому развитию страны в столь непростое время.

- Говоря вам слова благодарности за доверие и решение о внесении кандидатуры для рассмотрения Думы при избрании председателя Государственной Думы, хочу еще раз сказать, что это удается, потому что мы уходим от популизма, мы находим в себе эти возможности, ставя вопросы наших граждан — повышения благосостояния, развития экономики, защиты суверенитета — выше внутриполитических задач, - заявил Володин.

Представители политических партий в парламенте высказали свое мнение по поводу личности спикера и согласились, что Володин — лучшая кандидатура на данный пост.

Вячеслав Володин является спикером Госдумы с момента начала работы седьмого созыва — с октября 2016 года. Жириновский назвал его хорошим организатором и доброжелательно настроенным руководителем.

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