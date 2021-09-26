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Усик одержал победу над Джошуа: Ставший чемпионом мира украинский боксер дал интервью на русском языке

5:04:469/26/2021Фото: @alekseianishchenko
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Александр Усик назвал бой одним из самых больших в его жизни, но не самым трудным.

Александр Усик - новый чемпион мира в тяжелом весе

Получивший звание чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александр Усик после боя с Энтони Джошуа дал интервью на русском языке. Видео опубликовано в YouTube.

- Это был самый большое поединок в моей карьере, но не самый трудный. Он прошел именно так, как я предполагал. Было пару моментов от Энтони, когда он зажимал, но это незначительные вещи, — сказал спортсмен.

Усик, вырвавший звание чемпиона в схватке с Джошуа, отметил, что его соперник — очень сильный боец, он вероятно, будет снова пытаться вернуть себе звание чемпиона мира и решится на новый поединок.

О своем будущем Александр Усик рассказал, что он хочет жить обычной жизнью — водить детей в школу, любить жену, заниматься сельским хозяйством.

В Лондоне прошел поединок, в котором сошлись тяжеловесы Энтони Джошуа и Александр Усик. Спортсмен из Украины стал победителем, проведя 12 раундов, по решению судей. Теперь он — чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

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