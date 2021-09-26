У Лолита разошелся шов на лице после пластической операции: Певица не стесняется об этом рассказывать

О том, что медийные личности прибегают к услугам пластических хирургов, догадываются многие, но мало кто говорит об этом открыто.
Лолита Милявская - одна из женщин, не считающих нужным скрывать факты о себе, она рассказала, что прибегает к косметическим операциям. Работа на эстраде требует от певицы все время следить за внешним видом. Лолита рассказала, что однажды у нее разошелся шов после хирургического вмешательства, причем операция была на лице. Шов на подбородке не выдержал напряжения, которое происходит во время пения, его пришлось зашивать повторно. Об этом стало известно после участия Лолиты в программе «Антонимы» на YouTube.
- Есть вещи, которые могут что-то поправить в жизни человека. Но дело в том, что пластика работает только в том случае, если ты собой уже доволен, и тебе нужна небольшая коррекция, - рассказала певица.
Лолита Милявская подает пример своей открытостью многим женщинам, она не боится показаться смешной или выглядеть нелепо. В этом убеждаются подписчики певицы, которые становятся свидетелями, как экспериментирует их кумир с нарядами и образами.