В Бердске воры сняли с найденной банковской карты 8 тыс. рублей, в Новосибирске - 62 тыс.: Накупили еды и алкоголя

В Новосибирска и Бердске раскрыты хищения денежных средств с банковских карт, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.
По данным ведомства, 18 сентября в полицию поступили сообщения от двух человек о том, что с их счетов неожиданно списаны деньги. Житель Первомайского района столицы Сибири заявил об исчезновении более 62 тыс. рублей. Бердчанин назвал 8 тыс. рублей суммой ущерба.
Полицейские обоих городов приступили к расследованию. И в короткие сроки установили и задержали двоих - 36-летнего жителя Линева и 30-летнего мужчину из Бердска. Оба имеют судимости.
-Оказалось, что потерпевшие потеряли свои банковские карты, а подозреваемые нашли и воспользовались, оплатив покупки в магазинах города Бердска, Линева и Искитима. Злоумышленники приобрели на похищенные средства одежду, алкоголь и продукты, - рассказали подробности в региональном управлении МВД.
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемых до суда отпустили под подписку о невыезде.
Нашедший банковскую карту должен заявить об этом в органы правопорядка, поскольку использование чужой карты расценивается как воровство, независимо от суммы незаконно списанных средств.
-За совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до 6 лет, - предупредили в главке МВД по Новосибирской области.