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26.09
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За «демона» принял сожительницу и искромсал ее ножом напившийся накануне мужчина

6:50:559/26/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Только минут через 15 он пришел в себя и понял, что натворил. Подозреваемый позвонил родственнику и признался в случившемся, тот уже помог вызвать полицию.

Полиция приезжала на место убийства

В Башкирии 25 сентября 33-летний мужчина расправился со своей сожительницей, когда та пыталась его разбудить.

24 сентября подозреваемый сильно напился и лег спать, он не просыпался до 3 часов дня, пока его не стала будить 36-летняя гражданская жена. Мужчине показалось, что его толкает «демон», который хочет задушить спящего, и он решил сам расправиться с потусторонним гостем.

Полусонный он побежал на кухню, взял нож и начал кромсать «нападавшего». Только через минут 15 он стал осознавать, что убил свою сожительницу.

Подозреваемый позвонил родственнику и признался в случившемся, тот уже помог вызвать полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов и забрали предполагаемого убийцу в отделение.

Как стало известно, у женщины остались двое детей, пишет "NewsBash".

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