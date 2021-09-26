За «демона» принял сожительницу и искромсал ее ножом напившийся накануне мужчина

В Башкирии 25 сентября 33-летний мужчина расправился со своей сожительницей, когда та пыталась его разбудить.
24 сентября подозреваемый сильно напился и лег спать, он не просыпался до 3 часов дня, пока его не стала будить 36-летняя гражданская жена. Мужчине показалось, что его толкает «демон», который хочет задушить спящего, и он решил сам расправиться с потусторонним гостем.
Полусонный он побежал на кухню, взял нож и начал кромсать «нападавшего». Только через минут 15 он стал осознавать, что убил свою сожительницу.
Подозреваемый позвонил родственнику и признался в случившемся, тот уже помог вызвать полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов и забрали предполагаемого убийцу в отделение.
Как стало известно, у женщины остались двое детей, пишет "NewsBash".