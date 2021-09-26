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Воздвижение Креста Господня: уникальные картиники и слова для каждого верующего из глубины души

12:45:189/26/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пожалуй, Воздвижение Креста Господня – единственный праздник, получивший начало одновременно с самим событием, которому он посвящен.

Воздвижение Креста Господня

С Воздвижением я вас поздравляю!
Пускай Господь вам освещает путь.
Пусть Крест Его от бед всегда спасает
И не дает неправильно свернуть.

Пускай в душе всегда горит надежда,
Пусть вера вас хранит и окрыляет.
А жизнь пусть будет вечно безмятежной,
Любовь родных и близких сил вам прибавляет.

Воздвижение Креста Господня

С Воздвиженьем Креста Господня!
Пусть будет божья благодать
Всегда — и завтра, и сегодня
Тебя везде сопровождать!

И пусть Господь оберегает
Судьбу от горестей и бед,
И ярче солнца засияет
Любви, надежды, веры свет!

Воздвижение Креста Господня

С Воздвижением Господним
Вас сегодня поздравляю!
Благодать пусть в дом приходит,
Доброты, тепла желаю.

Ангел пусть от бед укроет, Небо от невзгод хранит. Сердце свету дверь откроет, Душу лишь любовь пьянит!

Воздвижение Креста Господня

Источник: pozdravok.ru

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