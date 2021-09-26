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Тайна трагедии в Новосибирске: 45 лет назад самолет врезался в пятиэтажку - страшная месть пилота

8:30:529/26/2021Фото: bsk.nios.ru
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Причиной гибели невинных людей стало желание советского летчика расправиться с женой и тещей, которых в роковой день не оказалось дома.

45 лет назад Владимир Серков направил самолет в жилой дом

26 сентября 1976 года в Новосибирске произошло ЧП, которое не освещалось — событие держали в тайне, более того, до сих пор нет документов о нем.

Жители дома № 43/1 по улице Степной стали жертвами тарана советского летчика, который намеренно направил самолет в квартиру, где проживала его семья. Как позже стало известно, Владимир Серков не ладил с женой Татьяной и она решила развестись с ним, устав от бесконечных истерик и выяснения отношений. Летчика, который страдал от алкоголизма, уже перевели к тому времени в техники, но он сумел взять самолет, пользуясь тем, что его хорошо знали и направить его в дом с целью убийства жены, тещи и ребенка.

В момент трагедии никого из объектов страшной мести не было дома. Зато пострадали невинные люди — всего погибло 6 человек, включая пилота. Документов о трагедии не обнародовано до сих пор, все события, происходившие в далеком 1976 году помнят очевидцы и вся информация исходит только от них.

Перед тем как врезаться в жилой дом летчик намотал несколько кругов — ему мешало дерево, стоявшее около дома. Жертвами преступления советского летчика Серкова стали шестилетние братья Саша и Олег Тяпкины и их 25-летняя тетя Галина Дегтярева из квартиры № 12 — все они погибли на месте, Егор 4-х лет и его мама Маргарита Пушенко из квартиры № 10 получили сильные ожоги и скончались в больнице через несколько дней. Мама Олега и Саши Тяпкиных не перенесла горя и через неделю умерла от сердечного приступа.

Итогом трагедии стало нововведение — во всех летных училищах Советского Союза стали тестировать поступающих на психологическое состояние. Дом продолжает оставаться на месте — разрушенные панели были заменены. Никаких памятных табличек на доме нет, но жители хранят память о произошедшем 45 лет назад, пишет "КП-Новосибирск".

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