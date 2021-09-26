Аллигатор застрял в ливневой канализации: полицейский из Флориды сделал селфи на фоне улыбающегося крокодила

Департамент полиции Палм-Бэй опубликовал на своей странице в Твиттере фотографию, на которой изображен офицер, делающий селфи с аллигатором.
Хорошо иметь чувство юмора, пишет foxnews.com.
Обычно обнаружение аллигатора, пойманного в ловушку на жилой улице, приводит к очень серьезной реакции. Однако в одном случае полицейские, реагирующие на ситуацию во Флориде, воспользовались редкой возможностью сфотографироваться с улыбающимся аллигатором.
Департамент полиции Палм-Бэй опубликовал на своей странице в Twitter фотографию, на которой изображен офицер, делающий селфи с аллигатором. Обычно это было бы небезопасно, но аллигатор, очевидно, застрял в ливневой канализации.
На фото офицер стоит на безопасном расстоянии от животного, лицо которого торчит из ливневой канализации. Похоже, что спина или хвост аллигатора застряли.
Подпись к изображению: «Когда вы просто пытаетесь сделать обычное селфи в канализации, и вас бомбит фотобомбардой… (по крайней мере, он улыбнулся)».
На изображении пасть аллигатора открыта, что создает впечатление улыбки.
Затем сообщение напоминает жителям не приближаться к аллигаторам и не кормить их ни при каких обстоятельствах и что о них следует сообщить на горячую линию Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы Флориды.
«При создании этой фотографии ни одно животное (или офицеры) не пострадали», - продолжает публикация, а затем завершается хэштегами, в которых говорится, что фотография настоящая и «добро пожаловать во Флориду».
Многих пользователей социальных сетей позабавила фотография, а некоторые ссылались на персонажа Пеннивайза из фильмов «Оно» (персонаж - злой клоун, который часто прячется в канализации).
Другие, однако, воспользовались возможностью, чтобы сказать, что, хотя эта картинка забавная, она также является хорошим напоминанием о том, что нужно избегать затопленных улиц и всегда помнить о дикой природе.