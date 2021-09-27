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Красивые поздравления с Днем воспитателя и всех дошкольных работников 27 сентября: душевные открытки и нежные слова признательности

2:15:249/27/2021Фото: bonnycards.ru
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День воспитателя – профессиональный праздник работников детских садов: воспитателей, их помощников, нянь и всего персонала.

День воспитателя

Мы вам благодарны за труд ваш, терпенье,
За ласку, что дарите вы малышам.
Желаем в работе вам лишь вдохновенья
И послушания вашим словам.

Здоровья, любви вам, улыбок и счастья,
Пусть Бог бережёт и семью, и детей,
Пусть мимо проходят невзгоды, ненастья,
И радость приносят успехи друзей.

День воспитателя

Без Ваших рук заботливых,
Без чуткого тепла
Была бы очень грустною
Вся наша детвора.

Вы ласковым вниманием
Детишек окружаете
И целый день до вечера
Чему-то обучаете.

И если вдруг родители
Задержатся в пути,
С ребенком Вы останетесь,
Не сможете уйти.

Спасибо Вам огромное,
Поклон вам и почет.
Вас поздравляю с праздником!
Пусть Вам во всем везет.

День воспитателя

С прекрасным праздником мы вас
Сердечно поздравляем.
Улыбок и сияния глаз
Вам от души желаем!

Пусть радость будет на душе,
Работа будет в радость.
Чтоб стены садика для вас
Не стали в жизни в тягость!

Всех благ, здоровья, теплоты,
Любви, добра, достатка.
Вас обожает детвора,
А, значит, жизнь в порядке!

Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru

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