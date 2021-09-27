Что каждый верующий должен сделать в день Преставления святителя Иоанна Златоуста 27 сентября? И очень-очень важные заперты

27 сентября церковью празднуется день Преставления Иоанна Златоуста. Данная фигура христианской веры жила в V веке нашей веры. Иоанн отличался искренней верой. Когда он тяжело заболел, первым делом мужчина прибыл к месту захоронения своего наставника Василиска. В ответ Иоанну пришло видение учителя, где Василиск сказал, что на следующий день они встретятся на Небесах.
На следующий день, 14 сентября, в день церковного новолетия, Иоанн скончался. Его похоронили рядом с Василиском. В 438 году Иоанна сравнили с Иоанном Предтечей и борцом с пороками.
В тот же год мощи усопшего были доставлены в великий Константинополь. Тело Иоанна оказалось нетленно. Таким образом, он стал святым.
Традиции 27 сентября
В этот день принято вспоминать Иоанна Златоуста и молиться ему или нашему Господу Богу. Кроме того, принято участвовать в службе храма. Делается это не только в честь Иоанна, ибо в этот день также празднуется и Воздвижение Креста Господня.
Запреты в день Преставления Иоанна Златоуста
В этот день нельзя согрешать: ссориться с близкими своими, вступать в конфликты с окружающими, иметь дурные мысли в голове. Все это помешает молитве святому. Более того, принесет несчастье.
Также в этот день лучше отказаться от походов в лес, поскольку, считается, что среди деревьев бродит нечисть, а леший считает зверей.
27 сентября под запрет попадает свадьба. Это связано с приметой на быстрый развод.
Кроме того, в день Иоанна Златоуста нельзя занимать деньги или покупать дорогие вещи. Это может привести к банкротству.
Напомним, что также 27 сентября празднуется день Воздвижения Креста Господня.